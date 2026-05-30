IC “Ettore Sacconi”, la 1B vince il concorso “I semi che raccontano”

Importante riconoscimento per l’IC Ettore Sacconi: la classe 1B della scuola secondaria di primo grado si è aggiudicata il concorso “I semi che raccontano – Storie di vita, attesa e rinascita”, promosso dall’Università degli Studi della Tuscia, attraverso l’orto botanico “Angelo Rambelli”, e da Arci Solidarietà Viterbo.

La premiazione si è svolta sabato 23 maggio all’interno dell’evento “Aromataria V – Semi che restano: un viaggio dove la vita inizia”, ospitato proprio nell’orto botanico universitario.

Alla cerimonia hanno partecipato una rappresentanza degli studenti, accompagnati dai genitori e dalle docenti referenti Maria Pia Aleandri, Patrizia Basili, Maria Daloiso, Chiara Di Pietro e Valeria Zagaria.

Il kamishibai per raccontare la speranza

Il progetto premiato ha visto ragazze e ragazzi cimentarsi nella realizzazione di una storia attraverso il kamishibai, l’antica tecnica giapponese del teatro d’immagini itinerante.

Le tavole illustrate, inserite nel tradizionale butai in legno, sono state utilizzate per raccontare una narrazione ispirata al Deposito globale di semi delle Svalbard, interpretato dagli studenti come simbolo di speranza e rinascita per il futuro dell’umanità.

“Gli alunni hanno lavorato a gruppi rispondendo attivamente e con entusiasmo alla proposta, sviluppata in maniera interdisciplinare coinvolgendo tecnologia, arte e italiano”, spiegano le docenti, sottolineando la soddisfazione per l’apprezzamento ricevuto dalla giuria.

Un’esperienza tra natura e cultura

Nel corso della giornata, gli studenti hanno assistito anche alla messa a dimora del primo ciliegio ornamentale del progetto “Il Giardino Giapponese”, accompagnata dagli interventi di esperti dedicati al valore simbolico del giardino e della fioritura del ciliegio nella cultura nipponica.

Il pomeriggio si è concluso con una visita guidata alle sezioni dell’orto botanico, offrendo ai ragazzi un’ulteriore occasione di approfondimento sulla biodiversità vegetale e sul rapporto tra ambiente, cultura e sostenibilità.

Un’esperienza formativa che unisce creatività, ricerca e consapevolezza ambientale, premiando l’impegno degli studenti tarquiniesi.