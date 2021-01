A Tarquinia Lido tornano i sapori del Riva Blues: riapre a pranzo nei weekend a partire dal 13 febbraio

Per l’estate bisognerà attendere ancora un po’, ma intanto si può tornare a sentire i profumi del mare… e ad assaggiarne i suoi sapori!

Dal 13 febbraio riparte il Riva Blues a Tarquinia Lido: tornano i sapori e il pesce fresco del ristorante sul lungomare di Tarquinia, direttamente sul mare. Per questa prima fase, l’apertura è in programma tutti i sabati e le domeniche a pranzo. Il tutto naturalmente garantendo il massimo rispetto delle normative di sicurezza per evitare la diffusione del Covid-19. Per ogni ulteriore informazione (e per le prenotazioni) è a disposizione il numero 389 1017522.