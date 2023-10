A Tarquinia s’inaugura la 18esima edizione di PAGINEaCOLORI

Riceviamo e pubblichiamo

PAGINEaCOLORI diventa maggiorenne. Il festival della letteratura illustrata per l’infanzia e l’adolescenza festeggia la sua 18esima edizione, che prenderà il via, a Tarquinia, il 29 ottobre. Il tema di quest’anno è il “camminare”, come sottolinea il titolo della manifestazione “Ciascun passo: libri traguardi e camminate”, ed è stato scelto quale nucleo di riflessione sull’evoluzione avvenuta in questi anni di appassionato lavoro e sull’approdo della rassegna al significativo e importante traguardo dei 18 anni di vita. “Camminare, avanzare, procedere: azioni animate da un’aspirazione convinta a crescere, a conseguire un traguardo e a “diventare grandi” per raggiungere una condizione di maggiore autonomia, conoscenza e consapevolezza sulle cose del mondo – afferma la direttrice artistica Roberta Angeletti -. Metafora perfetta della crescita, della ricerca di una direzione, di un “muoversi verso”, dei complessi processi evolutivi che determinano il passaggio dall’infanzia all’età adulta, con abbondanti implicazioni di natura pedagogica, psicologica ed educativa, il tema del camminare verrà esplorato anche secondo altre accezioni, come per esempio, quella che pone l’azione del camminare in relazione con gli aspetti evoluzionistici, quelli fisici e filosofici”.Lo spettacolo inaugurale

Domenica 29 ottobre, alle 17, al teatro “Rossella Falk” si terrà la presentazione del festival e, a seguire, alle 17,30, andrà n scena “Il viaggio di Giovannino”, di e con Andrea Ruberti, per una produzione della compagnia Eccentrici Dadarò, tratto da “Le avventure di Giovannino Perdigiorno” di Gianni Rodari. Uno spettacolo poetico e divertente, che tratta due temi: il viaggio, come esperienza di vita, e l’incontro, visto come apertura alle culture diverse.La mostra “Due passi tra i giardini di Camilla”

Illustratrice, arteterapeuta e creatrice di piccoli giardini di carta, Camilla Cazzaniga sarà a PAGINEaCOLORI con un doppio evento: la mostra “Due passi tra i giardini di Camilla”, che sarà inaugurata, a palazzo Bruschi Falgari, nella sala degli Specchi, il 5 novembre alle 16,30, rimanendo aperta al pubblico fino al 19 novembre (ingresso libero); e il laboratorio didattico che si svolgerà, alle 17, nello stesso giorno del taglio del nastro dell’esposizione.Gli incontri alla sala degli Specchi a palazzo Bruschi Falgari

La sala degli Specchi di palazzo Bruschi Falgari, sede dalla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, farà da cornice a un ciclo di incontri in presenza con autori ed editori, che avranno inizio alle 17. Il 16 novembre saranno ospiti Giorgio Arcari e Valentina Albertini, che racconteranno la storia di Sabir Editore. Il 24 novembre, sarà la volta di Carlo Marconi, maestro elementare e scrittore speciale, con la raccolta “Poesie del camminare”. Il 9 dicembre sarà proiettato il video realizzato dai ragazzi del Centro aggregazione giovanile di Tarquinia, in occasione della 17esima edizione di PAGINEaCOLORI. Il 15 dicembre, ci sarà Alex Corlazzoli, maestro, giornalista e scrittore, collaboratore con “Altreconomia”, “Che futuro!” e “il Fatto Quotidiano”, dove tiene anche un blog, che farà “camminare” il pubblico “Sulla strada di don Milani”. Per gli incontri online, rivolti a insegnanti, educatori, genitori e appassionati di letteratura, le date da segnare sono il 1° dicembre, con la scrittrice e giornalista Alessandra Beltrame, che, attraverso i propri libri, farà conoscere il suo mondo intimo fatto di sentieri, incontri e ricerca di senso della vita; e il 7 dicembre con la direttrice artistica del festival Roberta Angeletti e la rappresentante dell’associazione Dandelion Valeria Peparello, che ripercorreranno le 18 edizioni del festival e presenteranno i libri scelti per la mostra delle illustrazioni ad aprile 2024.I laboratori didattici all’oratorio di Santa Croce

I laboratori didattici, per bambini tra i 6 e gli 11 anni, si svolgeranno, alle 16,30, all’oratorio di Santa Croce. Si parte il 19 novembre, alle 16,30, con la direttrice di PAGINEaCOLORI, nonché illustratrice e insegnante, Roberta Angeletti; per proseguire il 26 con l’illustratore Marco Leoni. A concludere il 3 dicembre, Maria Elena Mozzetta, operatrice teatrale e musicista.Il seminario dell’Associazione Italiana di Scrittori e Scrittrici per Ragazzi

Organizzato dall’Associazione Italiana di Scrittori e Scrittrici per Ragazzi (Icwa), in collaborazione con Centro Lisciani di Formazione e Ricerca, l’associazione culturale Dandelion e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia, il seminario, rivolto ai docenti per introdurre gli studenti alle tecniche di scrittura, avrà luogo l’11 novembre, alla sala Sacchetti. I docenti saranno David Conati, autore e compositore, “katalizzautore”, traduttore; Marco Tomatis, autore per ragazzi e docente; Luisa Carretti, editore, editor e autrice per ragazzi.La pausa invernale e la ripresa delle attività in primavera

Dopo la pausa invernale, PAGINEaCOLORI riprenderà a marzo 2024 con una serie di iniziative con le scuole, tra cui gli incontri con gli autori e quello con Alberto Pellai, medico, psicoterapeuta, ricercatore e scrittore; nuovi laboratori; e la mostra delle illustrazioni che sarà allestita nelle sale espositive di palazzo Bruschi Falgari.Il percorso per le competenze trasversali e l’orientamento con gli studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”

Si rinnova la collaborazione con l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, grazie al percorso di formazione che vedrà impegnato un gruppo di studenti in attività di vario tipo, come la produzione di video-letture e podcast, la gestione dei percorsi di visita delle scolaresche nelle mostre del festival.Blog rinnovatoRinnovato nella grafica e arricchito di contenuti testuali, audio e video, il blog di PAGINEaCOLORI (www.pagineacolori.it) presenta un archivio di facile consultazione che rimanda alle edizioni precedenti e una homepage dove si possono leggere le notizie più recenti. InformazioniLo spettacolo inaugurale è a ingresso libero, come gli incontri in presenza. La partecipazione ai laboratori, a numero chiuso, richiede la prenotazione a laboratoripagineacolori@gmail.com, specificando nome, età del bambino e data dell’attività, e un contributo di 2 euro. Per accreditarsi agli incontri online occorre inviare una email a cultura@tarquinia.net. Per le informazioni sulle varie iniziative è attiva la casella di posta elettronica festivalpagineacolori@gmail.com; per quelle generali si può chiamare lo 0766 849282 (ufficio informazioni turistiche) o lo 0766 849284 (biblioteca comunale). Per rimanere aggiornati, si possono seguire la pagina Facebook “Pagine a Colori Festival”, il profilo Instagram “Festivalpagineacolori” e il blog www.pagineacolori.it.Patrocini e collaborazioni

Il festival PAGINEaCOLORI è organizzato con il sostegno del Comune di Tarquinia (assessorato alla cultura e biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”) e dell’UniCoop Tirreno – Sezione Soci Etruria ed è in collaborazione con l’associazione di promozione sociale Dandelion, l’IISS “Vincenzo Cardarelli” di Tarquinia, il Centro di aggregazione giovanile di Tarquinia e la Società Tarquiniense d’Arte e Storia.