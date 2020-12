A Tarquinia torna Karim Boutique: a due passi dal museo torna una storia fatta di stile ed eleganza

A due passi dalla piazza del museo nazionale di Tarquinia, torna una delle boutique tra le più amate nel recente passato della città etrusca. In via Roma, in uno degli angoli più belli del centro storico, riapre Karim Boutique e tra le luci di Natale che si accendono proprio in questi giorni riparte una storia fatta di stile, competenza ed eleganza.

A caratterizzare questo ritorno, scelte incentrate in gran parte attorno al pregio del cashmere, ma non solo. “La maglia di cashmere è sinonimo di lusso invisibile”, spiega Carmen, che insieme a un amica, Tiziana Bufacchi, partner speciale d’avventura e nota imprenditrice romana innamorata di Tarquinia, è finalmente di nuovo pronta ad accogliere i clienti con la passione e la professionalità che in molti, a Tarquinia e non solo, hanno imparato a conoscere in tanti anni dedicati a questo mestiere. “Ciascuna maglia è, infatti, come un piccolo capolavoro, concepita per dare un segno distintivo e di autenticità. Ogni minimo dettaglio è pensato per aggiungere valore a un’eleganza senza tempo”.

Eleganza che già si nota dalla vetrina e dalle scelte di arredo e che, naturalmente, caratterizza i capi e gli accessori. I più attenti hanno già notato la recente apertura in via Roma, avvenuta lo scorso weekend. Per l’inaugurazione ufficiale bisognerà attendere sabato prossimo, 12 dicembre. Poi, per tarquiniesi e visitatori, una ottima opportunità in più in vista del periodo festivo. “Per Natale, la purezza del cashmere, caldo, morbido, avvolgente: il regalo perfetto e rigorosamente Made in Italy da far trovare sotto l’albero”.