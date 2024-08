“A tavola con gli Sforza”: a Santa Fiora cena medievale con spettacolo

Domenica 18 agosto, Santa Fiora farà un salto indietro nel tempo con l’evento “A tavola con gli Sforza”. A partire dalle 20, sotto al Portone, sarà possibile gustare una tipica cena medievale, dove ogni portata sarà ispirata alla tradizione enogastronomica della potente famiglia degli Sforza. L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco in collaborazione con il Comune, rappresenta un’occasione unica per vivere un’esperienza storica e culturale immersiva, perfetta per chi ama la storia e la buona cucina.

Un menu da nobili

Il menu della serata è stato studiato su basi documentarie, ricostruendo i piatti tipici della famiglia Sforza. Il banchetto si aprirà con un antipasto che precede i tortelli al tartufo e una vellutata di ceci e gamberetti. A seguire, verrà servito un filetto di maiale alle mele accompagnato da verdure saltate, il tutto completato da un vino speziato dolce. Un’occasione per assaporare i gusti e i sapori di un tempo lontano, in un contesto suggestivo che riporta alla mente i fasti delle corti medievali.

Spettacoli e intrattenimento

La serata sarà arricchita da uno spettacolo con giullari e mangiafuoco, che contribuiranno a creare un’atmosfera autentica e coinvolgente. Prima della cena, a partire dalle 17:30, in Piazza Garibaldi si esibiranno i tamburini di Santa Fiora, aggiungendo un tocco di festa e tradizione al pomeriggio. Il costo della cena è di 30 euro a persona, con prenotazione obbligatoria entro il 14 agosto ai numeri 328 3846118 o 338 4685689. Un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano immergersi nella magia del passato.