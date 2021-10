A Tuscania un dolce Halloween: alla pasticceria Chantilly un weekend… da paura!

Riceviamo e pubblichiamo

A Tuscania ci si prepara per un Halloween… da paura: merito della Pasticceria Chantilly, che sabato 30 e domenica 31 ottobre assume una divertente veste horror.

Un’atmosfera spettrale, perfetta per la Notte delle Streghe, e tante sorprese nel locale in piazza Italia. Per tutto il weekend, poi, dolci a tema dall’aspetto curioso e dal gusto come sempre indimenticabile. E per i più timorosi… si può sempre affogare la paura in una buona cioccolata calda. Chantilly è a Tuscania, in piazza Italia, dove è in poco tempo diventata un punto di riferimento per i golosi della Tuscia, grazie alle ideazioni della pasticciera Sofia Pierantozzi.