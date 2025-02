Accademia Tarquinia Musica: mercoledì 5 febbraio il concerto finale della masterclass con gli studenti coreani

Si è aperta la stagione 2025 dell’Accademia Tarquinia Musica, e a inaugurarla è stata la consueta masterclass di alto perfezionamento, che ha visto la partecipazione di studenti coreani in viaggio studio in Italia. Il percorso formativo si concluderà mercoledì 5 febbraio con un concerto di musica operistica, in programma alle 17 e 30 nella sala Sacchetti, in via dell’Archetto 4. L’evento, a ingresso libero, è realizzato con il patrocinio della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas), che ha messo a disposizione la sede per l’esibizione.

Un percorso di alta formazione

Gli studenti hanno seguito un programma di perfezionamento sotto la guida della docente di canto lirico Hyo Soon Lee e del pianista Michelangelo Carbonara. Il corso ha offerto un approfondimento tecnico e interpretativo su un repertorio operistico variegato, con l’obiettivo di affinare le capacità espressive e musicali dei partecipanti. L’iniziativa conferma l’impegno dell’Accademia Tarquinia Musica nel promuovere la formazione musicale e favorire lo scambio culturale tra giovani talenti internazionali.

Concerto finale tra opera e tradizione popolare

Il concerto conclusivo proporrà brani di Gioacchino Rossini, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Camille Saint-Saëns ed Enrique Granados, accanto a un’esecuzione dedicata all’“arirang”, canto tradizionale coreano. “Ringraziamo la Stas e la presidente Alessandra Sileoni per la collaborazione – sottolinea il direttore artistico dell’Accademia, Giovanni Lorenzo Cardia –. Questo evento rappresenta un momento significativo per gli studenti, che avranno modo di esibirsi dopo un’intensa preparazione, e per il pubblico, che potrà assistere a un pomeriggio musicale all’insegna del bel canto”.

Concerto di Musica Operistica – Accademia Tarquinia Musica

Data e ora: Mercoledì 5 febbraio, ore 17:30

Luogo: Sala Sacchetti, via dell’Archetto 4, Tarquinia

Ingresso: Libero

Docenti: Hyo Soon Lee (canto lirico), Michelangelo Carbonara (pianoforte)

Programma: Brani di Rossini, Verdi, Puccini, Saint-Saëns, Granados e il canto popolare coreano “Arirang”

Organizzazione: Accademia Tarquinia Musica, con il patrocinio della Società Tarquiniense d’Arte e Storia (Stas)