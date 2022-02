Acquapendente, al Teatro Boni l’omaggio a Rita Levi Montalcini

Riceviamo e pubblichiamo

Il Teatro Boni di Acquapendente rende omaggio a Rita Levi Montalcini con uno spettacolo che ripercorre la vita della grande scienziata, dagli inizi del Novecento all’epilogo di un’esistenza straordinaria, passando attraverso il premio Nobel.

“Rita. Un genio con lo zucchero filato in testa”, questo il titolo del testo scritto da Valentina Olla e Sabrina Pellegrino, è in programma domenica 6 febbraio 2022 alle ore 17.30, nell’ambito della stagione teatrale diretta da Sandro Nardi, e vede protagonisti la stessa Valentina Olla con Marco D’Angelo, per la regia di Sabrina Pellegrino.

Una scrittrice sta scrivendo uno spettacolo su Rita Levi Montalcini e l’impresa diventa quasi impossibile: nulla sembra essere abbastanza intelligente, le parole diventano banali di fronte alla grandezza di una mente così elevata e a una personalità così eccezionale. Una giovane donna ebrea che riesce a superare le assurdità delle leggi razziali, l’atrocità della guerra, la discriminazione di genere: Rita Levi Montalcini è riuscita a vincere tutte queste sfide attraverso un secolo di incredibile storia personale.

L’autrice inizia così un percorso di fantasia, a ritroso nel tempo, nella vita della scienziata, entrando con l’immaginazione nei panni della madre, della sorella e della Rita ragazza. La vita e i pensieri della scrittrice cominciano un po’ alla volta a intrecciarsi con quelli della scienziata, a volte in sintonia, a volte agli opposti, in un monologo surreale a più voci, nel quale interviene un giornalista impertinente.

Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Ingresso con prenotazione obbligatoria. Per accedere agli spettacoli è necessario esibire il green pass richiesto dalle norme vigenti. Per informazioni e biglietti: www.teatroboni.it – www.vivaticket.com – 0763.733174 – 334.1615504.