Acquapendente, la musica di Mozart in onore della Madonna del Fiore

Al via ad Acquapendente il progetto “Entrando nel Lazio, sulle orme di Sigerico”, promosso dal Comune di Acquapendente in partenariato con i Comuni di Proceno e di San Lorenzo Nuovo e finanziato dalla Regione Lazio.

L’obiettivo è collegare attraverso iniziative culturali dal vivo le prime tre tappe laziali della Via Francigena, che oggi, come nei secoli passati, viene percorsa ogni anno da migliaia di pellegrini diretti verso la tomba di San Pietro a Roma. Un modo per trasformare l’antica strada dei pellegrinaggi in un palcoscenico a cielo aperto con spettacoli ed eventi di qualità.

Non a caso, il primo appuntamento si svolge nella Basilica Concattedrale del Santo Sepolcro, nella cui cripta medioevale si trova la più antica copia del Santo Sepolcro a livello continentale: un bene culturale che ha portato ad Acquapendente l’appellativo di “Gerusalemme d’Europa”.

Domenica 7 maggio 2023 alle ore 17.15 è in programma l’esecuzione delle composizioni “Exultate Jubilate Kw 165” per soprano e orchestra e la “Messa in do maggiore K 317 ‘Kronungmesse’” per soli, coro e orchestra, entrambe di Wolfgang Amadeus Mozart. Si esibiscono la Corale e Orchestra Francigena e i solisti Martina Barreca, Elisabetta Vuocolo, Francesco Marchetti, Tommaso Corvaja, per la direzione di Alessio Chiuppesi. Il concerto è in onore della Madonna del Fiore, che si celebra ad Acquapendente il 15 maggio, in vista della festa dei Pugnaloni del 20 e 21.

L’evento è a cura dell’associazione culturale Arisa Via Francigena di Acquapendente, nell’ambito di “Francigena Musica”, kermesse itinerante che promuove da diversi anni il connubio tra musica e Via Francigena, nel segno di arte e spiritualità.