Acquapendente, per la Giornata della Donna serata speciale al Teatro Boni

Riceviamo e pubblichiamo

Serata speciale mercoledì 8 marzo 2023 al Teatro Boni di Acquapendente. In occasione della Giornata internazionale della donna e nell’ambito della stagione diretta da Sandro Nardi, è in programma un’apericena alle ore 20.00 (solo su prenotazione e a numero chiuso) e a seguire lo spettacolo “Non esistono piccole donne”, con inizio alle 22.30.

Prodotto da LVF – Teatro Manini di Narni, con protagonista Camilla Filippi, voce di Francesco Montanari e regia di Susy Laude, “Non esistono piccole donne” è tratto dall’omonimo libro di grande successo di Johannes Bückler, seconda raccolta delle storie che la casa editrice People ha pubblicato nel novembre 2020. Una “Spoon River” composta da storie originali di donne che hanno segnato il proprio tempo, a volte da eroine, altre da vittime, quasi sempre accantonate nella memoria comune per lasciar posto agli uomini.

Storie dedicate al protagonismo delle donne, narrate come sempre in prima persona, quasi che Bückler assumesse la loro identità, raccontando. Uno spettacolo che ci restituisce l’autentico valore del testo, per un viaggio al femminile dove il pubblico sarà commosso, divertito, ispirato, portando a casa una nuova consapevolezza di come anche le “piccole” storie possano avere un enorme significato.

La stagione 2022-2023 del Teatro Boni, dal titolo “Angeli, demoni, diavoli, santi e carogne”, ha il sostegno di Comune di Acquapendente e Regione Lazio. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. I biglietti sono acquistabili anche online su Vivaticket. Per informazioni e prenotazoni: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.