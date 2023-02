Acquapendente, sabato 18 febbraio ballo in maschera di Carnevale al Teatro Boni

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, torna al Teatro Boni di Acquapendente il tradizionale ballo in maschera di Carnevale. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune e il Consiglio dei Giovani e inserito nel cartellone del Carnevale Aquesiano, è in programma sabato 18 febbraio 2023 a partire dalle ore 23.00.

La serata sarà allietata dall’esibizione live della band Ladri di Monnalisa, mentre il dj set è affidato ai dj di The Wave Staff (Francis JJ, Andrea Spadaccia e Alessandro Costa), per un veglione all’insegna della buona musica e del divertimento nella suggestiva cornice dell’ottocentesco teatro cittadino.

Gli spettacoli della stagione del Boni, diretta da Sandro Nardi, riprenderanno domenica 26 febbraio quando andrà in scena “Figli di Abramo” di Svein Tindberg con Stefano Sabelli. Il Teatro Boni è ad Acquapendente (VT) in Piazza della Costituente 9. Per informazioni e biglietti: www.teatroboni.it – 0763.733174 – 334.1615504.