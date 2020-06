Acquedotto del Fiora: intervento di manutenzione programmata sulla rete idrica nel Comune di Orbetello

Riceviamo dal Comune di Orbetello e pubblichiamo

L’Acquedotto del Fiora comunica che il giorno giovedì 02/07/2020 verranno effettuati interventi di manutenzione sulla rete idrica Rete Idrica in Ansedonia in via delle Ginestre.

L’intervento avrà inizio alle ore 08:00 e terminerà alle ore 17:00 del giorno 02/07/2020. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle ore 17:00 del 02/07/2020.

L’intervento determinerà una interruzione totale del flusso nella via delle Ginestre, via della Fattoria, via del Fiordaliso, via del Geranio, parte di via delle Mimose e stabilimenti balneari.

Qualora l’interruzione del flusso dovesse essere superiore alle 12 ore sarà attivato un servizio di emergenza, come previsto dalla Convenzione di Affidamento.

Per qualsiasi informazione sull’andamento dei lavori è possibile contattare il numero verde di Acquedotto del Fiora 800.88.77.55 per chi chiama da telefono fisso (telefonata gratuita) o 199.11.44.07 per chi chiama da telefono cellulare (telefonata a carico dell’utente).