Addio a Roberto Tomassini, la nota di Manuel Catini

Riceviamo da Manuel Catini, Consigliere Comunale Forza Italia Tarquinia, e pubblichiamo

È con profonda tristezza che esprimo il mio cordoglio per la scomparsa di un amico di lunga data, Roberto Tomassini.

Conoscendolo dal 2007, abbiamo condiviso non solo battaglie politiche ed elettorali, ma anche una sincera amicizia fondata sulla condivisione di ideali e valori comuni.

Roberto è stato un membro sempre attivo della nostra comunità, impegnandosi con passione e dedizione in numerose campagne elettorali e contribuendo in modo significativo al dibattito politico locale.

In questo momento di dolore, mi unisco per commemorare non solo il politico appassionato, ma anche l’amico affettuoso che ha condiviso con noi gioie e sfide lungo il percorso.

Le sue idee, la sua determinazione e il suo spirito combattivo rimarranno un insegnamento prezioso per tutti noi.

Esprimo le più sentite condoglianze alla moglie Benedetta, alle figlie Gloria e Sofia e a tutti coloro che hanno avuto il privilegio di conoscerlo.