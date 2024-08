Agosto nella Viterbo Sotterranea: un viaggio nel cuore della storia

Ad agosto, Viterbo si svela in tutta la sua bellezza nascosta grazie ai nuovi percorsi sotterranei recentemente aperti al pubblico. Situati nel cuore antico del capoluogo della Tuscia, questi itinerari guidati offrono una prospettiva inedita sulla città, rivelando una vera e propria “città parallela” sotto le strade moderne. Il punto di partenza per questa avventura sotterranea è il centro turistico “Tesori di Etruria”, che ha preparato una serie di novità per i visitatori desiderosi di esplorare le meraviglie storiche di Viterbo. Le guide esperte accompagnano i turisti in un viaggio attraverso 3000 anni di storia, dalla civiltà etrusca ai cunicoli medievali, fino ai rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale.

Un tuffo nella Viterbo Medievale

Viterbo ha vissuto il suo periodo più glorioso durante l’epoca medievale, quando divenne sede papale. I racconti guidati che arricchiscono la visita permettono di scoprire i segreti e le curiosità di questa città antica. I turisti vengono condotti attraverso vicoli suggestivi, piazze storiche, fontane e chiese, con un occhio particolare per le leggende e gli aneddoti che rendono Viterbo unica nel suo genere. I percorsi sono pensati anche per coinvolgere i più piccoli, offrendo un’esperienza emozionale che conquista tanto i bambini quanto i loro genitori.

Un’esperienza indimenticabile

I nuovi percorsi sotterranei e le visite guidate del centro storico arricchiscono ulteriormente l’offerta culturale di “Tesori d’Etruria”, ormai un punto di riferimento per chi desidera immergersi nella storia di Viterbo. La Viterbo Sotterranea offre un’esperienza affascinante e suggestiva, ideale per chiunque voglia scoprire gli angoli nascosti e le storie misteriose di una delle città più antiche e affascinanti d’Italia. Non perdere l’opportunità di visitare questo straordinario sito e lasciati sorprendere dalle sue meraviglie.

Per ulteriori informazioni e per organizzare la tua visita, puoi contattare Tesori d’Etruria a Piazza della Morte 1, Viterbo, ai numeri 338.8618856 e 0761.220851 o visitare il sito www.tesoridietruria.it.