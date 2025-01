Agraria, Fanucci: “Non faremo pare della maggioranza ma dialogheremo sui punti: non cerchiamo incarichi”

Riceviamo dalla Lista Civica Fanucci Presidente e pubblichiamo

Siamo un gruppo indipendente, civico. La nostra adesione non è politica ma programmatica. Ci sono priorità fondamentali per l’Università Agraria e non possiamo sottrarci alla responsabilità del ruolo di consiglieri che i cittadini ci hanno assegnato.

Il Presidente Riglietti ha garantito la massima trasparenza e il coinvolgimento del consiglio sia sulla esigenza di tornare a rendere produttivo il campeggio sia per le riforme necessarie con la riscrittura del nuovo statuto. Non faremo parte dell’esecutivo e della maggioranza ma dialogheremo su questioni specifiche dando il nostro contributo fattivo sui punti che abbiamo individuato. Non cerchiamo incarichi come descritto, siamo interessati solo al rilancio dell’Ente e alla realizzazione di progetti concreti.