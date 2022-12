Agraria2022, a Tarquinia è il giorno del voto: alle 13 al seggio in 1.841, pari al 13,16%

Ore 13

Primo riscontro sull’affluenza: alle ore 13 hanno votato 1.841 aventi diritto, pari al 13,16%.

Ore 12

Hanno votato in mattinata i due candidati presidenti: ecco le foto di Bebo Tosoni e Maurizio Leoncelli ai seggi.



Ore 10

Giornata di voto a Tarquinia, dove si rinnova il consiglio d’amministrazione dell’Università Agraria e si sceglie il presidente tra i due candidati, Maurizio Leoncelli (PD, Tarquinia 2024 e Moderati) e Alberto Tosoni (Civica per l’Agraria, Tarquinia libera, Innovazione e Agraria Tricolore).

Seggi aperti da stamani alle 7 e sino alle 23 presso la palestra ex consorzio di fronte alle scuole elementari in Via Bruschi Falgari 15/a, poi lo spoglio, con i risultati in nottata. Possono votare tutti i cittadini di Tarquinia aventi diritto al voto per le amministrative. Non è obbligatoria la tessera elettorale ma è consigliata per individuare il proprio seggio. È invece obbligatorio portare un documento d’identità. Non è ammesso il voto disgiunto e nemmeno la doppia preferenza e lo spoglio sarà effettuato subito dopo la chiusura dei seggi.