Agraria2022, domenica 11 dicembre a Tarquinia seggi aperti dalle 7 alle 23: come e dove si vota

Riceviamo da Alessandro Sacripanti e pubblichiamo

Alessandro Sacripanti Vicepresidente uscente e candidato Consigliere per l’Università Agraria di Tarquinia con la Lista Agraria Tricolore in una nota illustra come si vota e dove per il rinnovo del consiglio dell’ente di Via Garibaldi. Per le elezioni dell’Università Agraria di Tarquinia, si vota domenica 11 dicembre 2022 presso la palestra ex consorzio di fronte alle scuole elementari in Via Bruschi Falgari 15/a. Si vota dalle ore 07.00 alle 23.00 e possono votare tutti i cittadini di Tarquinia aventi diritto al voto per le amministrative. Non è obbligatoria la tessera elettorale ma è consigliata per individuare il proprio seggio. È invece obbligatorio portare un documento d’identità. Non è ammesso il voto disgiunto e nemmeno la doppia preferenza e lo spoglio sarà effettuato subito dopo la chiusura dei seggi