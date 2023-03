“Aiutiamoci a volare”, svolta ad Acquapendente la settimana per l’inclusione

Riceviamo dal Comune di Acquapendente e pubblichiamo

Si è svolta con successo ad Acquapendente dal 20 al 25 febbraio 2023 la quarta edizione di “Aiutiamoci a volare”, la settimana per l’inclusione organizzata dalla scuola dell’infanzia e primaria dell’Istituto Omnicomprensivo Leonardo da Vinci con la partecipazione attiva dell’Associazione Orchidea e la collaborazione del Comune. Il titolo di quest’anno è stato “Ognuno di noi è speciale”.

L’iniziativa ha visto la partecipazione degli ospiti della casa famiglia per adulti con disabilità. Per l’occasione gli educatori hanno ideato il progetto “L’Arte del Gesso”, studiato per permettere ai bambini e agli ospiti della casa famiglia di condividere insieme momenti di grande scambio affettivo ed emozionale.

La realizzazione di piccoli lavori artigianali in gesso è stato un eccellente pretesto per approfondire la conoscenza inclusiva da parte dei bambini e un’ottima dimostrazione per gli utenti di mostrare non solo il loro sapere e saper fare, ma anche di avere l’opportunità di insegnare con pazienza, sorrisi ed entusiasmo. Il progetto ha richiesto una preparazione di oltre due mesi per produrre il materiale da presentare ai bambini. Sono stati realizzati oltre 800 gessetti. Le operatrici e i ragazzi di Orchidea hanno seguito attivamente tutta la fase di progettazione e la scelta dei soggetti da proporre, fino alla rifinitura, prima del colore. I bambini hanno risposto preparando disegni e cantando canzoni, trasmessi anche via WhatsApp nei giorni successivi.

“È stata un’avventura entusiasmante, che ci ha donato momenti di grande emozione – commentano gli educatori – L’entusiasmo e l’accoglienza così calorosa da parte di alunni e insegnanti, che ci hanno ospitato nelle loro classi riservandoci veri e propri comitati di benvenuto, ci hanno commosso e ripagato del tempo e delle energie investiti. Grazie alle docenti e al personale scolastico per la gentilezza e per aver accompagnato i bambini in un percorso di crescita e di accoglienza e per il clima così positivo che ci hanno fatto trovare”.

Anche l’amministrazione comunale si complimenta con tutte le persone coinvolte ed esprime soddisfazione per la riuscita della settimana per l’inclusione, confermando la vicinanza alle iniziative dedicate a questo tema fondamentale dal punto di vista sociale ed educativo.