Al BolsenaArte Winter il gypsy jazz del trio Matteo Cristofori, Marco Aquilani e Steve Laye

Il Piccolo Teatro Cavour sarà il palcoscenico di un’eccezionale serata musicale sabato 24 febbraio, alle 18, durante il BolsenArte Winter. Il concerto, realizzato in collaborazione con il Centro Musicale Bolsena nell’ambito del festival Bolsena in Jazz, vedrà protagonisti il violinista Matteo Cristofori, il chitarrista Marco Aquilani e il contrabbassista Steve Laye.

Un Viaggio nel Gypsy Jazz

Il trio offrirà al pubblico un viaggio emozionante nel mondo del gypsy jazz, mescolando il repertorio vivace di stampo manouche con influenze musicali variegate. L’interplay e il virtuosismo dei musicisti creeranno atmosfere sonore che hanno sempre suscitato grande entusiasmo sia da parte della critica che del pubblico.

I Protagonisti della Serata

I tre artisti, nonostante le loro diverse origini musicali, sono legati da una profonda connessione artistica. Matteo Cristofori, riconosciuto violinista jazz e compositore, Marco Aquilani, con una vasta esperienza e uno stile chitarristico poliedrico, e Steve Laye, celebre contrabbassista nel panorama jazzistico internazionale, si uniranno per creare un’esperienza musicale indimenticabile.

BolsenArte Winter: Cultura e Musica a Bolsena

Il festival BolsenArte Winter, diretto dal maestro Francesco Traversi, è organizzato e promosso dall’assessorato alla cultura del Comune di Bolsena in collaborazione con l’associazione Visit Bolsena, con il sostegno finanziario della Regione Lazio. Questo evento offre un’opportunità unica per gli amanti della musica di godere di performance di alto livello in un contesto suggestivo e accogliente. L’ingresso al concerto è gratuito, rendendo l’esperienza accessibile a tutti gli appassionati di jazz e di buona musica.