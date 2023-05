Al Castello di Santa Severa il 13 e 14 maggio c’è Viva la mamma con ingresso gratuito

Riceviamo e pubblichiamo

Sabato 13 e domenica 14 maggio al Castello di Santa Severa, spazio della Regione Lazio gestito da LAZIOcrea in collaborazione con il Comune di Santa Marinella si festeggia con ingresso gratuito Viva la mamma. Due giorni di appuntamenti, a cura dell’Associazione Collettivo Amori Difficili che animeranno il Castello per offrire ai bambini e alle famiglie un divertimento di qualità.

Sabato 13 e domenica 14 maggio ore dalle ore 10.30 alle 18.00 sarà presente all’interno del borgo la ludoteca Itinerante a cura di Valerio Bonsegna. Un allestimento di decine giochi di legno, autocostruiti ed interattivi, adatti ed attrattivi per qualsiasi tipo di pubblico, ed immaginati per far giocare un pubblico di diverse età. L’idea è quella di ritornare a trattare con materiali naturali come il legno, stoffa, bambù, ferro e oggetti riciclati riscoprendo la semplicità della creatività, per sviluppare la manualità, l’immaginazione e il pensiero logico del bambino e dell’adulto. Il gioco diventa l’espediente attraverso il quale si crea una relazione, un nuovo modo di interagire con l’altro, un modo diverso di creare un rapporto basato su azioni creative e stimolanti diventando attori principali e non solo spettatori. La ludoteca è composta da giochi di concentrazione, abilità, ingegno, sfida e giochi musicali.

Sempre sabato 13 dalle ore 11.00 alle ore 13.00 laboratorio creativo a cura dell’Associazione ArtLudik rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni per la realizzazione di lettere e pensieri artistici per la mamma, con l’utilizzo di carta, colori, nastri e materiali di riciclo.

Dalle ore 16.00 fino alle 17.30 va in scena Grand mere a cura di Monsieur David artista fantasista e della ballerina Federica Gumina. Una performance multidisciplinare, dal forte contenuto poetico e comico che coinvolge il pubblico presente in un’atmosfera davvero unica e fantastica. La Mamma genera vite così come la madre terra genera le idee e le porta nel mondo.

domenica 14 maggio dalle ore 11.00 alle 13.00 laboratorio creativo a cura dell’Associazione ArtLudik rivolto ai bambini dai 3 ai 12 anni per la realizzazione di fantasiosi pensierini per la mamma con l’utilizzo di carta, colori, nastri e materiali di riciclo.

Alle ore 16.00 si conclude la giornata con Viva la mamma animazione con clownerie scritta diretto e interpretato da Emanuela Bolco e Veronica Milaneschi, alias B&B Blond & Bass. Due clown sono stati invitati al Gran Galà delle favole al Castello e saranno proprio i bambini ad aiutare le nostre due protagoniste a scegliere i loro personaggi preferiti e a rimettere le storie nel loro ordine, riportando ogni personaggio nella propria fiaba e ogni finale al posto giusto. Un viaggio rocambolesco attraverso le favole più conosciute per scoprire che le possibilità sono infinite basta solo un po’ di fantasia.

In ambedue le giornate le animazioni artistiche saranno accompagnate dall’allestimento di un piccolo mercato di artigiani a cura di Coldiversa, rete solidale, sostenibile e inclusiva di realtà social food, allestito in piazza delle Barrozze. Gli eventi si svolgeranno al chiuso anche in caso di maltempo.