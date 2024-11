Al Teatro Claudio di Tolfa la nuova edizione del Festival Tolfa Gialli&Noir

Sabato 30 novembre torna a Tolfa l’appuntamento con il Festival Tolfa Gialli&Noir. L’evento, in programma alle 18, è nel tempo diventato un punto di riferimento per gli appassionati del genere, nonché una delle manifestazioni letterarie più originali e coinvolgenti del panorama nazionale. La cornice, come sempre, sarà quella del Teatro Claudio della cittadina montana, in un incontro esclusivo con due grandi autori: Alessandra Carati e Aslak Nore.

Autori di fama internazionale a Tolfa

Alessandra Carati, finalista del Premio Strega 2022, porta a Tolfa il suo ultimo romanzo “Rosy”, opera intensa e coinvolgente ispirata a fatti di cronaca. Arriva invece dalla Norvegia Aslak Nore, vincitore del prestigioso premio Riverton, che porterà presenti e lettori alla scoperta del suo thriller “Il cimitero del mare”. A guidare la serata il noto criminologo Gino Saladini.

Un evento da non perdere

Il Festival Tolfa Gialli&Noir è organizzato dall’Associazione Chirone e sostenuto da partner quali la Fondazione CARICIV e il Comune di Tolfa: un’occasione curiosa per incontrare autori, partecipare a discussioni e immergersi nel mondo del giallo e del noir. L’ingresso è gratuito, per maggiori informazioni è possibile visitare il sito tolfagiallienoir.it.