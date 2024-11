“Alberi per il Futuro”: a Tarquinia il M5S pianta nuovi alberi contro i cambiamenti climatici

Riceviamo dal Movimento 5 Stelle di Tarquinia e pubblichiamo

Domenica primo dicembre, alle ore 9 e 30, presso via Giovanni XXIII (zona Peep, davanti la caserma della Guardia di Finanza) il Movimento 5 Stelle invita la cittadinanza a partecipare all’evento “Alberi per il Futuro”, un’iniziativa dedicata alla messa a dimora di piccoli alberi con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sull’importanza di agire concretamente contro i cambiamenti climatici.

“Gli alberi, simbolo di vita e speranza, rappresentano una risposta efficace per contrastare l’inquinamento e preservare il nostro pianeta per le generazioni future. – spiegano del M5S – Unisciti a noi per fare la differenza: ogni albero piantato sarà un passo verso un futuro più verde e sostenibile. L’evento è aperto a tutti, anche ai più piccoli, che potranno “dare da mangiare agli alberi” con la concimazione”.