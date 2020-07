Alberto Mezzetti al mare a Tarquinia: “Torno su Italia Uno con il mio terzo reality”

Riceviamo da SuperAbile Viterbo e pubblichiamo

“Torno su Italia Uno con il mio terzo reality”. Alberto Mezzetti, vincitore del Grande Fratello 2018, annuncia la sua prossima partecipazione ad “Affinity”, in autunno sulle reti Mediaset.

Ospite di SuperAbile Viterbo per le interviste estive di scena nello stabilimento Bomber Beach sul lungomare dei Tirreni, “Tarzan” ha svelato in anteprima i suoi programmi.

“In autunno sarò in tivvù con un nuovo programma – afferma Mezzetti – che verrà trasmesso su Italia Uno. Mi fa piacere tornare. Saremo in Puglia, in un resort, condividendo con gli altri concorrenti spazi, conoscenze e appunto affinità. Per me sarà la terza esperienza in due anni. Sono ormai un “realityman”.

Il 36enne viterbese, oltre a quello italiano, è stato protagonista anche nel GF brasiliano, dove ha letteralmente spopolato, conquistando il pubblico con ironia e fisicità. A giudicare dai suo profili social dopo l’avvenuta nella “casa brasiliana” il suo account Instagram è letteralmente esploso, superando i 340 mila followers.

“In Brasile è stata una bellissima esperienza – prosegue Mezzetti, in vacanza a Tarquinia -. Il reality carioca è stato seguito da tantissime persone che ancora porto nel cuore”.

Con i soldi ricavati dalla vittoria del GF italiano ha fondato la Tarzan Help, una onlus che si occupa di aiutare le persone più bisognose. Un generoso anche verso le altre associazioni di promozione sociale tra cui SuperAbile Viterbo. “Seguo le attività che stanno portando avanti da tempo questi ragazzi – conclude Alberto Mezzetti, rivolto a Lorenzo Costanini e Gianni Legni, presenti anch’essi al box in spiaggia – e credo che vadano assolutamente sostenute. Sono ragazzi eccezionali che trasmettono forza ed energia. Ed anzi proporrò alla direzione del reality pugliese di ospitare uno di loro: sono esempi di vita, sono fenomeni resilienti che fanno bene al cuore, al programma ed al pubblico che ci segue”.