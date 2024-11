Alesi nel finale: il Tarquinia batte il Tolfa ed esce dalla zona playout

Tattica ed emozioni ieri al Bonelli anella sfida tra Tarquinia Calcio e Tolfa, valida per il campionato di Promozione.

Primo tempo caratterizzato da una partita bloccata e strategica, con poche occasioni da gol ma comunque piacevole da seguire: la squadra di casa è stata abile a rompere il ritmo del Tolfa, cercando ripartenze veloci per sorprendere la difesa avversaria.

L’ingresso di Pastorelli e la svolta decisiva

La ripresa ha visto un cambio di passo per il Tarquinia. Mister Ercolani ha inserito Pepe per aumentare la spinta offensiva, ma le prime due grandi occasioni della seconda frazione sono state del Tolfa. A quel punto, l’allenatore ha deciso di affidarsi ai nuovi innesti, inserendo Pastorelli – recentissimo ex – e Marzoli, con un atteggiamento sempre più offensivo. Al 66’ è entrato in campo anche Alesi, che si è rivelato il protagonista decisivo: a cinque dalla fine, su una giocata di Pastorelli dalla destra e dopo un tentativo di Marzoli, Alesi ha anticipato De Clementi e ha insaccato il gol che ha fatto esplodere il Bonelli.

Le parole di Mister Ercolani e uno sguardo al futuro

Il tecnico del Tarquinia, a fine partita, ha commentato con soddisfazione: “Il calcio è fatto di episodi e noi siamo stati bravi e fortunati a sfruttare quello giusto. Conoscevamo il Tolfa e sapevamo come costringerli a giocare sotto ritmo. Questi sono punti pesanti per la salvezza, che ci danno fiducia e consapevolezza. Ora dobbiamo concentrarci subito sulla partita contro l’Atletico Vescovio, un altro match di fondamentale importanza.” Il risultato permette al Tarquinia di uscire dalla zona playout, guardando con maggiore ottimismo alle prossime sfide di campionato.

Il tabellino

Tarquinia Calcio – Tolfa 1-0

TARQUINIA CALCIO: Del Duchetto, Cancelli, Ricci, Trebisondi, Perelli, Pompei, Iannilli, Di Nardo (31 s.t. Alesi), Carolini (21 s.t. Marzoli), Cedeno (7 s.t. Pepe), Bucri (21 s.t. Pastorelli). A disp. Di Camillo, Rossetti, Camilletti, Coluccio. All. Ercolani

TOLFA CALCIO: De Clementi, Santi, Ficorella, Bevilacqua, Roccisano, Salvato, Quinti (22 s.t. Pasquini), Nuti, Martinelli, Fagioli, Pangi (15 s.t. Vittorini). A disp. Boriello, Orchi, Mundo, Zambito, Marziantonio, Giovani, Cicatello All. Macaluso

Arbitro: Di Ruccio di Viterbo (Elia-Carangelo)

Marcatori: Alesi al 40′ s.t.

Note: spettatori 200 circa, giornata soleggiata, terreno in buone condizioni. Corner: 3-4. Ammoniti: Trebisondi, Iannilli, Di Nardo, Pepe (T), Bevilacqua, Salvato (Tolfa)