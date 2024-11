Alfonsina Strada, la ciclista che ha sfidato i pregiudizi al Teatro Boni di Acquapendente

Il Teatro Boni di Acquapendente celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne con uno spettacolo che rende omaggio ad Alfonsina Strada, figura rivoluzionaria nella storia dello sport femminile. Domenica 24 novembre 2024, alle ore 17.30, il palco ospiterà lo spettacolo “Alfonsina, con la A. L’incredibile storia di Alfonsina Strada”, scritto e interpretato da Monica Faggiani. Per i giovani studenti delle scuole secondarie e dei licei, è prevista una replica speciale lunedì 25 novembre alle 10.00.

Una donna controcorrente

Alfonsina Strada, nata Morini e soprannominata “Fonsina”, partecipò al Giro d’Italia del 1924 come unica donna in gara, un’impresa mai più ripetuta da allora. La sua storia racconta la passione di una donna che sfidò le rigide norme sociali del suo tempo, superando ostacoli culturali e pregiudizi con la forza di una bicicletta e di una volontà incrollabile. “Matta”, “diavolo in gonnella”, “non ce la farai” sono solo alcuni degli insulti che le urlavano, ma Alfonsina non si è mai fermata. Ha continuato a pedalare, trasformando ogni pedalata in un atto di resistenza contro i limiti imposti dal suo essere donna.

Teatro e memoria per l’emancipazione femminile

Lo spettacolo, parte della stagione 2024-2025 del Teatro Boni dal titolo “Il teatro è l’essenza dell’essere umano”, vuole restituire voce a figure femminili straordinarie spesso dimenticate. Monica Faggiani, autrice e interprete, sottolinea: “Ricordare Alfonsina significa onorare il suo esempio e la sua tenacia, ispirando le generazioni future”. L’iniziativa è sostenuta dal Comune di Acquapendente e dalla Regione Lazio. I biglietti sono disponibili anche online su Vivaticket. Per maggiori informazioni: www.teatroboni.it – 0763 733 174 – 334 16 15 504 (anche su WhatsApp).