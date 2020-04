Alle 19 sulla pagina Facebook de lextra.news Piazza Digitale: stasera appuntamento con Mario Pusceddu

Sarà Mario Pusceddu, presidente ISVRA e noto imprenditore tarquiniese nel ramo dell’accoglienza e ricettività turistica, l’ospite di questa sera nella Piazza Digitale de lextra.news. Mario, assieme a Fabrizio Ercolani e Stefano Tienforti, parlerà a partire dalle 19 in diretta sulla pagina Facebook de lextra.news delle difficoltà che le imprese, e nello specifico quelle legate a turismo e ristorazione, stanno vivendo in questa fase di emergenza per il contagio da coronavirus, delle iniziative – anche dimostrative e di protesta – che contano di mettere in campo e delle possibili soluzioni a cui stanno lavorando in vista della futura ripartenza. Per gli spettatori, la possibilità di commentare e fare domande in diretta.