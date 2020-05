Altre due guariti e nessun nuovo caso da 28 giorni: Tarquinia è città Covid-free

Il bollettino giornaliero diffuso, poche ore fa, dalla Asl regala a Tarquinia una bella notizia: con la comunicazione di ulteriori due pazienti guariti, scende a zero il numero dei concittadini positivi al coronavirus, come comunicato dalla pagina istituzionale del comune di Tarquinia

“Per essere dichiarata COVID-free, – spiega il Comune nel post – una città o una regione deve rientrare nei criteri stilati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Nello specifico l’OMS sostiene che per dichiarare conclusa l’epidemia in una determinata area è necessario che non si registrino nuovi contagi per 28 giorni. In sostanza deve trascorrere il periodo corrispondente a due cicli di incubazione senza nuovi casi. Ricordiamo infatti che il periodo di incubazione medio del virus è di circa 14 giorni”.

“Al momento non abbiamo alcun caso in paese da 28 giorni e tutti i cittadini positivi ad oggi sono guariti – le parole del Sindaco Giulivi – Non vanifichiamo tutto, non abbassiamo la guardia, perché il pericolo è sempre dietro l’angolo. Continuiamo così, impegniamoci nel rispettare regole semplici ma essenziali, cioè l’uso della mascherina, la frequente igienizzazione delle mani e il distanziamento interpersonale di almeno un metro. Continuiamo a mantenere comportamenti responsabili e rigorosi ”.