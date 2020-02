Anas, un nuovo progetto per completare la Trasversale sino a Civitavecchia? Rotelli chiede lumi alla Regione Lazio

Riceviamo da Mauro Rotelli e pubblichiamo

Apprendiamo che, durante un sopralluogo in Umbria alla presenza del viceministro Cancelleri, Anas in presenza dell’assessore regionale umbro ai Trasporti, Enrico Melasecche, dichiara di “aver realizzato un nuovo progetto che permetterebbe il completamento della Terni-Civitavecchia».

Una notizia di grande interesse, soprattutto per la provincia di VITERBO! A questo punto ci aspettiamo da Anas una relazione più dettagliata su questo nuovo progetto. La nuova ipotesi circa il completamento della Trasversale, non fa che avvalorare alcuni punti fermi sulla vicenda della trasversale, prima tra tutti la necessità del massimo coinvolgimento di tutte le parti in causa.

Non ci siamo mai innamorati di nessuno dei tracciati proposti in passato, ma siamo rimasti sempre convinti della necessità del completamento dell’opera e del superamento di Monteromano. Le somme stanziate per completare il tracciato sono talmente ingenti che è obbligatorio uno sforzo comune.

Ora è fondamentale sapere se il nuovo progetto possa godere dei passaggi già autorizzati, oppure sia necessario ripartire con l’iter burocratico. Resta comunque curioso il fatto che, nonostante l’ultimo tratto della Trasversale riguardi esclusivamente la Regione Lazio e la provincia di Viterbo in particolare, i cittadini debbano apprendere tutto ciò da un assessore umbro e non da un rappresentante della propria regione.

Mauro Rotelli

Deputato Fratelli d’Italia