Anche in zona rossa, compra a Tarquinia! Arriva lo spot da #iocomproatarquinia

Riceviamo e pubblichiamo

“Anche in zona rossa, compra a Tarquinia!”: è questo il messaggio che è stato lanciato sulla community di #iocomproatarquinia con un simpatico video. Alcuni commercianti hanno infatti prestato volto e voce per diffondere un messaggio molto importante: in momenti come quello che stiamo vivendo è imprescindibile essere vicini al proprio territorio e sostenere attivamente l’economia locale comprando nei negozi cittadini.

Se alcune attività saranno costrette ad uno stop forzato, altre si sono già messe in moto per fornire servizi smart come la consegna a domicilio, la prenotazione online, l’asporto, mentre altre ancora potranno rimanere regolarmente aperte. Ad ogni modo tutti quanti stanno compiendo uno sforzo, vista la difficoltà del periodo: è per questo che oggi è doppiamente importante dare il proprio sostegno. Compriamo a Tarquinia e diventiamo supporter dello shopping locale: postiamo sui social con l’hashtag #iocomproatarquinia