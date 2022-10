“Ancora un attimo”: una storia d’amore divertente e impossibile apre il cartellone principale del Teatro Bianconi

Riceviamo e pubblichiamo

Dopo la prestigiosa anteprima che, grazie a Massimo Venturiello, ha visto protagonista il commissario più famoso d’Italia vergato dalla penna di Andrea Camilleri, inizia il cartellone principale della nuova Stagione 2022/2023 del Teatro Bianconi con il primo spettacolo in programma domenica 23 ottobre alle 17.00. Sul palco una affiata coppia di attori già apprezzati e applauditi protagonisti lo scorso anno, di Coppia aperta quasi spalancata: Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari in Ancora un attimo di Massimiliano Bruno con la regia di Gianni Aureli.

Cosa può scaturire dall’incontro tra una maestra elementare narcolettica, periodicamente preda di drammatiche amnesie, che resettano la sua memoria come implacabili colpi di spugna ed uno scrittore di bizzarre fiabe, cleptomane e bugiardo impenitente? Nel mondo reale probabilmente nulla di duraturo ed edificante; nel delizioso lavoro drammaturgico di Massimiliano Bruno, sarà l’amore la vera medicina. Due personaggi al limite della normalità, pieni di nevrosi e fissazioni e possessori di una buffa visione del mondo. Tra colpi di sonno improvvisi e furtarelli nei grandi magazzini, Roberto si innamora di Beatrice e decide che quella è la donna della sua vita e da questo momento inizia una storia d’amore fatta di scontri, malintesi, amnesie e coraggio che li porterà ad un’imprevista virata conclusiva.

Una storia tenera, stravagante, spassosa ed esilarante, che diverte ed emoziona lo spettatore. Un atto unico che racconta la storia di due ragazzi che non mollano mai, e cercano di sfruttare al meglio quello che la vita gli ha offerto. Si perderanno più volte ma il destino farà in modo di farli sempre incontrare un’altra volta, sarà il lieto fine?

La commedia è stata portata in scena circa 20 anni fa, da Massimiliano Bruno e Paola Cortellesi e nel 2012 Da Edoardo Leo e Ambra Angiolini, con il titolo “Ti ricordi di me”, successivamente riproposta anche sul grande schermo. A distanza di altri 10 anni, con la regia di Gianni Aureli e la collaborazione del “Laboratorio di Arti sceniche di Massimiliano Bruno” e WeBreak, Manuela Bisanti e Giancarlo Porcari hanno voglia di far innamorare e fare tornare di nuovo a ridere, i due personaggi, Beatrice e Roberto.

Ma questo sarà solo il primo spettacolo della nuova Stagione che quest’anno si moltiplicherà per 3. Oltre ai 12 spettacoli del cartellone principale, c’è anche la stagione dedicata alla Danza con la Compagnia professionistica Balletto di Viterbo a partire dal 28 ottobre; e Bianconi Junior, una stagione per i più piccoli con la collaborazione della compagnia del Teatro Pantegano di Roma specializzata in spettacoli per ragazzi e bambini, primo appuntamento il 13 novembre.

Insomma proprio una stagione per tutti e alla portata di tutti: i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti sono rimasti stabili e decisamente accessibili a chiunque, con riduzioni previste per i giovanissimi under 14 e i diversamente giovani over 65. Tutto questo grazie al lavoro e l’impegno dei volontari dell’Associazione Gruppo Giad che con passione continuano da oramai 45 anni ad alimentare e diffondere la magia del Teatro. Per informazioni e prenotazioni basta visitare la pagina Facebook del Teatro Bianconi o il sito internet www.teatrobianconi.it oppure telefonare al 340.1045098