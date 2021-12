“Andiamo al museo”, domani 12 dicembre visita guidata al museo

Una visita guidata gratuita al Museo archeologico nazionale di Tarquinia: è quanto avverrà domenica 12 dicembre alle 17 con Italia Nostra. A seguire un aperitivo in piazza Cavour.

“Andiamo al museo”, è un’iniziativa della sezione Etruria rivolta a tutti, per valorizzare il patrimonio museale di Tarquinia per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio archeologico come identità dei luoghi.

L’Associazione Italia Nostra ha sempre avuto nella sua mission una cura particolare per la Valorizzazione dei beni culturali e la promozione della cultura, che si promuove anche attraverso una conoscenza diffusa e consapevole del patrimonio storico-artistico della propria città.

“Andiamo al Museo”, è organizzato dalla sezione Etruria di Tarquinia, Montalto e Canino, per i suoi iscritti, ma anche per chi vorrà unirsi alla visita guidata, a cura di Claudia Moroni, che ci farà sentire un pò turisti nella nostra città. Per partecipare all’iniziativa sarà necessaria la prenotazione e si svolgerà in coerenza con le nuove normative di sicurezza anticovid 19.