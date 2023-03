Archeo Restart 2023, oggi 9 marzo a Tuscania la professoressa Anna Filigenzi

Riceviamo dal Gruppo Archeologico Città di Tuscania e pubblichiamo

Un appuntamento imperdibile quello con la quinta ospite di Archeo Restart 2023 a Tuscania, giovedì 9 marzo 2023. Sarà ospite del Gruppo Archeologico Città di Tuscania la professoressa Anna Filigenzi, docente di archeologia indiana e orientale presso l’Università di Napoli “L’Orientale” e dal 2004 Direttrice della Missione Archeologica Italiana in Afghanistan.

Con la professoressa Filigenzi Gabriele Pierantozzi e Alessandro Tizi, che conducono le interviste della manifestazione, sotto la sapiente regia di Federico Costantini, discuteranno del ruolo della Missione Archeologica Italiana nel tormentato Paese dell’Asia centrale e del ruolo dell’archeologia come fattore di inclusione e partecipazione sociale.

Si prevede un incontro di grande interesse, nell’ambito della manifestazione “Le Donne raccontano” promossa da cinque associazioni tuscanesi in occasione della Giornata Internazionale della Donna. Appuntamento, quindi, a giovedì 9 marzo 2023 alle ore 17.00 presso la sede A.N.P.I. “Armando Ottaviano” di Tuscania, nel quartiere Ater (ex Gescal), oppure in diretta sul canale youtube e sulla pagina facebook dell’associazione.

Un’intervista da non perdere, in particolare per le centinaia di persone che stanno seguendo assiduamente Archeo Restart 2023, vero e proprio festival dell’archeologia italiana contemporanea.

Archeo Restart 2023, la manifestazione dedicata all’archeologia italiana contemporanea, promossa del Gruppo Archeologico Città di Tuscania, in collaborazione con i Gruppi Archeologici d’Italia, con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia di Viterbo e l’Etruria Meridionale, la Direzione Regionale Musei del Lazio, la Regione Lazio e la Provincia di Viterbo, con il contributo della Banca di Credito Cooperativo di Roma e la collaborazione dell’ANPI sezione di Tuscania.