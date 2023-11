Riceviamo dal Comune di Monte Argentario e pubblichiamo

Dal 13 novembre tornano in funzione le case dell’acqua dell’Argentario. Le tre strutture, ubicate a Porto Ercole in piazza Amerigo Vespucci e a Porto S.Stefano in piazzale Sant’Andrea ed in loc. Pozzarello, sono state recentemente ristrutturate ed affidate in gestione alla Soc. Sbrocca di Grosseto. Durante la cerimonia di inaugurazione a Porto Ercole sarà presentato il servizio con le nuove modalità di fruizione.