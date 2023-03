Arteritmica, bei risultati nel weekend di gare per le ginnaste di Tarquinia

Riceviamo da Arterimica Tarquinia e pubblichiamo

Weekend di gara e pioggia di medaglie per le atlete di ginnastica ritmica dell’Arteritmica Tarquinia. Nelle giornate di sabato 25 e domenica 26 nella cornice del palazzetto di Valle Martella è andata in scena la seconda prova del campionato agonistico OPES.

Sabato è stato il turno delle ginnaste più esperte, nel livello LC. Arianna Mencarini, approdata quest’anno tra le junior, conquista un quarto posto frutto di qualche imprecisione di tropo. Molta tensione ma tantissima voglia di dimostrare il proprio valore per lei che, così giovane, affianca già le compagne più grandi e veterane. Chiara Perticarari e Diletta Caoletti si piazzano, rispettivamente, sul secondo e sul terzo gradino del podio senior 2.

Federica Timperi conquista l’oro in categoria senior 3 seguita dall’argento, a pari merito, di Giada Conversini e Lucrezia Filomeni. Medaglia di bronzo, sempre senior 3, per Noemi Bernini e Sara Principe. Timperi, Conversini, Bernini, Perticarari e Caoletti conquistano l’oro anche con la squadra cerchi. Argento per la coppia cerchi Mencarini e Filomeni. Entrambi questi esercizi sono stati completati da pochissimi giorni e sono ancora in fase di rodaggio in vista dell’imminente gara federale prevista il prossimo fine settimana.

Medaglie a non finire anche nella giornata di domenica grazie alle prove delle allieve e delle junior, alcune della sezione di Tuscania, impegnate nel livello LB2. Nonostante alcuni errori, dovuti all’emozione e alla prima uscita con gli esercizi nuovi, tutte le dodici ginnaste sono salite sul podio. Maya Pierini Proietti conquista il gradino più alto del podio sia nell’individuale, categoria allieve 2, sia nella coppia cerchi con Gaia Di Domenico. Viola Sabbatini e Alessia Ventolini si classificano, rispettivamente, seconda e terza nelle allieve 4 e seconde con la coppia cerchi. Maria Benedetti e Alessandra Bianchi, grazie a due belle esecuzioni al nastro, vincono l’oro a parimerito nella categoria junior 1. Sempre in questa categoria Raisa Rascarache e Alessia Ruiu conquistano il bronzo. Vanessa Lombardi e Martina Nicolai si classificano rispettivamente prima e seconda tra le junior 2. Bronzo in questa categoria per Siria Bellucci e Nicole Nicolai. Per le coppie e squadre junior oro di Nicolai M. e Ruiu, argento di Nicolai N. e Lombardi e bronzo di Bellucci, Rascarache e Benedetti.

Le allenatrici sono estremamente soddisfatte delle prove e della grinta dimostrata in gara. Concentrazione al massimo, ora, in vista dei prossimi appuntamenti regionali decisivi per staccare gli ultimi pass per i campionati nazionali OPES e FGI.