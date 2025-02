ASD Montalto Volley, una crescita costante tra sport e inclusione

Una delle realtà sportiva più attive della zona: l’ASD Montalto Volley continua a mostrarsi come un riferimento per il volley nella Tuscia con oltre 100 iscritti e una proposta che coinvolge atleti di tutte le età. Fondata nel 2019, l’associazione partecipa con sei squadre ai campionati FIPAV e prende parte al circuito UISP, consolidando il proprio ruolo nella promozione della pallavolo a Montalto di Castro e dintorni. Dalle categorie giovanili fino alle prime squadre, l’obiettivo è coniugare crescita tecnica e valori sportivi.

Attività e campionati in corso

Per la stagione 2024/2025, le formazioni giovanili Under 13, Under 14 e Under 16 femminili –

con giovani atlete che, sotto la guida di allenatori qualificati, crescono tecnicamente e umanamente – sono impegnate nei rispettivi campionati FIPAV, mentre le prime squadre partecipano ai tornei di Prima e Seconda Divisione femminili. L’associazione ha inoltre una squadra UISP mista, pensata per chi desidera continuare a praticare sport in un contesto inclusivo. Un’attenzione particolare è riservata ai più piccoli con il “Gruppo Spike”, rivolto ai bambini dai 6 anni e fiore dall’occhiello dell’associazione, e ai progetti in collaborazione con le scuole del territorio che si avvieranno a breve.

Obiettivi futuri e contatti

L’ASD Montalto Volley punta a rafforzare il proprio settore giovanile, consolidare le squadre agonistiche e promuovere eventi aperti a tutta la comunità, tra cui eventi estivi di beach volley. «Siamo orgogliosi di ciò che abbiamo costruito in soli sei anni», dichiara Roberto Giorgi il direttore tecnico dell’Associazione Montalto Volley. «Partiti da zero, oggi abbiamo oltre 100 tesserati, un’offerta sportiva variegata e un impegno costante verso i giovani. La pallavolo non è solo un gioco: è scuola di vita, rispetto delle regole e lavoro di squadra. Ringraziamo le famiglie e gli sponsor che credono in noi». “Un ringraziamento speciale va anche agli allenatori e a tutto lo staff tecnico per il loro lavoro instancabile” conclude il presidente dell’Associazione Tiziana D’Isanto. Per maggiori informazioni, è possibile contattare l’associazione via email (asdmontaltovolley@gmail.com), telefono (389 99 76 816) o attraverso i profili social su Facebook e Instagram.