“Aspettando il Natale… 2023”: ecco il programma del concerto benefico del Lions Club Tarquinia

Il Lions Club Tarquinia presenta con orgoglio il concerto benefico “Aspettando il Natale… 2023” presso il Teatro Comunale “Rossella Falk” il 10 dicembre alle 17. L’Italian Brass Band, composta da ottoni e percussioni, sotto la direzione del maestro Giuseppe Saggio, eseguirà un eclettico programma musicale che spazia dal classico al contemporaneo.

La direttrice artistica e socia del Lions Club Tarquinia, Roberta Ranucci, sottolinea l’eccezionalità dell’ensemble e la scelta di brani che mettono in risalto le sue straordinarie peculiarità. Il repertorio include opere di grandi compositori come Giuseppe Verdi, Ennio Morricone, John Williams, Peter Graham e Chick Corea, oltre a tradizionali canzoni natalizie come “We Wish You a Merry Christmas”.

Il concerto, a ingresso libero e con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Accademia Tarquinia Musica, contribuirà alla raccolta fondi per l’acquisto di due defibrillatori destinati all’IC “Ettore Sacconi” di Tarquinia.

La presidente del Lions Club Tarquinia, Laura Voccia, invita il pubblico a partecipare numeroso, ricordando il successo dell’esibizione dell’Italian Brass Band nel 2017. L’evento è gratuito, ma la prenotazione è obbligatoria a causa dei posti limitati. Per prenotare, contattare l’ufficio informazioni turistiche al numero 0766 849 282. Un’occasione imperdibile di musica e solidarietà per vivere appieno lo spirito natalizio.