Associazione Viva Tarquinia, ultimi giorni di apertura della casa di Babbo Natale

Ultimi giorni per visitare la casa di Babbo Natale dell’associazione Viva Tarquinia. Da oggi al 24 dicembre, dalle 16,30 alle 19,15, Babbo Natale sarà ad aspettare i bambini nella sua casa all’interno dell’ex convento di San Marco, in piazza Cavour. Dal laboratorio dei giocattoli alla galleria della neve, dalla stalla delle renne al laboratorio degli elfi, sarà possibile avventurarsi in un mondo fantastico, in grado di emozionare i bambini e stupire gli adulti.

Ma non sarà l’unica attrazione che animerà il centro storico di Tarquinia. Accanto all’ingresso della casa di Babbo Natale faranno bella mostra di sé la casetta di legno, dove imbucare le letterine, e i giochi gonfiabili (dal 21 al 23 dicembre). Mentre in via Umberto I, la strada che unisce il Museo nazionale etrusco a palazzo Bruschi Falgari, proseguirà tutti i giorni, fino al 30 dicembre, il mercatino di artigianato.

“Il centro storico è vestito a festa, con le luci e le decorazioni che adornano le vie – sottolinea l’associazione Viva Tarquinia –. Per i bambini che non avessero avuto ancora modo di salutare Babbo Natale, l’invito è a venirci a trovare con le loro famiglie. Potranno trascorrere un pomeriggio all’insegna del divertimento, spedendo la letterina e giocando con i gonfiabili, per poi passeggiare tra le bancarelle di via Umberto I. Un ringraziamento, per la collaborazione, va all’Amministrazione comunale e alla Pro loco Tarquinia. L’augurio è che il maltempo possa darci in questi giorni una tregua”.