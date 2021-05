Atletica Alto Lazio: a Rieti ancora record per Elena Vergaro nei 400m

(g.m.) Un fine settimana pieno al “Raul Guidobaldi” di Rieti che ospita il CdS Allievi (seconda fase regionale) e il CdS cadetti seconda prova della fase regionale. Ma non solo: spazio ad alcune gare extra in cui spiccano le due gare spurie dei 300m. e 500m. con Davide Re (Fiamme Gialle) in grande spolvero sui 300m. vinti col nuovo P.B. di 32”82 che si prepara alla Coppa Europa in Polonia. Sabato 15 in gara anche alcuni Allievi/e dell’Atletica Alto Lazio, che continuano a gareggiare, prepararsi al meglio in vista degli importanti appuntamenti agonistici nazionali a cui sono attesi nei mesi di giugno e luglio. Su tutti la solita Elena Vergaro che continua a mietere minimi di partecipazione per i Campionati Italiani di categoria con la nuova impresa sui 400m., corsi per la prima volta con il nuovo record provinciale, col tempo di 58”61, precedente record sempre di un’altra atleta dell’Alto Lazio, Gloria Guerrini che lo aveva ottenuto nel lontano 2004 a Viterbo. L’eclettica atleta viterbese, allenata da Umberto Battistin, si aggiudica la gara correndo nella seconda serie in solitaria ottenendo dopo i 100m., i 200m. e i 100hs. il 4° minimo consecutivo per i prossimi C.I. ed il 3° record provinciale dopo quello nei 100Hs. h.0,76 e 100Hs. h.0.84. Non è da meno il compagno di squadra Matteo Cianchelli che continua anche lui nella strisciata positiva con una buona gara sui 1500m. dove si classifica 2° siglando il nuovo P.B. correndo la distanza in 4’16”07, dopo l’ottima prestazione della settimana scorsa sugli 800m. che gli è valsa il minimo di partecipazione per i Campionati Italiani Allievi. Conclude le gare in programma nel pomeriggio di sabato Aurora Falesiedi che si cimenta ancora sui 1500m. ottenendo il 4° posto con 5’40”15. Nelle gare del pomeriggio di domenica ancora Alto Lazio in gara con i due buoni risultati nei 400Hs. di Erica Ciatti e Domiziana D’Ottavio, entrambe al P.B. sulla distanza rispettivamente con 1’13”63 nelle Juniores e 1’11”40 nelle Allieve. Bene nell’Alto Jacopo Leonardi che valica con facilità 1.70 aggiudicandosi la gara Allievi e Valeria Spiti che a causa di un risentimento al ginocchio, si deve accontentare di un modesto per lei 4,46 nel Lungo.