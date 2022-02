Atletica, stagione di cross da incorniciare per la tarquiniese Carlotta Parrucci

Riceviamo e pubblichiamo

Stagione invernale da incorniciare per Carlotta Parrucci, la portacolori dell’Atletica 90 Tarquinia che dopo la prova svoltasi domenica scorsa, nell’incantevole cornice di Villa Guglielmi a Fiumicino, porta a quattro le vittorie consecutive ottenute in altrettante gare di corsa campestre, nella cat. Ragazze. Due di queste sono giunte nelle gare svoltesi nei mesi di novembre e dicembre scorsi rispettivamente a Ladispoli e Roma (al Parco della Caffarella), appartenenti al Circuito del Corri per il Verde, conosciuto come il più longevo e partecipato della Capitale. Gli ultimi due appuntamenti, di valenza Federale, si sono tenuti invece in questi primi mesi del 2022 a Viterbo e Fiumicino.

D’importanza notevole la vittoria ottenuta nella prova Regionale di Cross, molto partecipata con oltre 100 atlete al traguardo e con la presenza di avversarie agguerritissime pronte a sfidarsi per il podio. Seppur trattasi di grandi soddisfazioni per la giovanissima atleta rosso-blu, erano state già pre-annunciate in ottobre dalla eccellente perfomance ottenuta nella gara in pista dei 1.000 metri con il tempo di 3’17” che l’ha collocata per l’anno 2021 fra le top ten d’Italia per anno di nascita.

Seguita sul campo dal tecnico Claudio Cardoni, il sodalizio locale guidato da Massimo Perugini ha portato sui campi di gara anche altri atleti che si sono sempre ben comportati in termini di piazzamenti e hanno anche ottenuto recentemente tre titoli provinciali di corsa campestre con Mattia De Vita nella cat. Cadetti, Luca Pandolfi nella cat. Allievi e appunto Carlotta Parrucci nella cat. Ragazze. Ora nuove sfide attendono i Leprotti di Tarquinia che a breve saranno impegnati con le ultime campestri Regionali e l’imminente apertura della stagione in pista.