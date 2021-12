Auto elettriche: al via la partnership fra Enel X e Mondo Convenienza

di Riccardo Rubbi

Ed è così che il colosso del mobile italiano entra a far parte dei distributori di energia elettrica destinati alla mobilità sostenibile. Con l’accordo siglato fra Enel e Mondo Convenienza, il big del mobile si impegna a mettere a disposizione dieci hub, all’interno dei parcheggi dei suoi punti vendita, situati in diverse regioni fra cui il Lazio i quali disporranno di colonnine per una potenza che va dai 22 ai 300Kw. Insomma, per tutti coloro che possiedono una vettura Plug in o elettrica che saranno interessati a visitare gli showroom di MC, a breve sarà possibile ricaricare l’auto presso i punti vendita del gigante dell’arredamento.