Auto elettriche, l’Italia si prepara a realizzare la fabbrica più grande d’Europa

di Riccardo Rubbi

Nel mondo dell’industria produttrice di pacchi batterie, l’Italia non rimane indietro.

La Italvolt di Lars Carlstrom ha pronti i progetti per realizzare una fabbrica di accumulatori, per vetture in grado di produrre a pieno regime, fino a 70 GWh di batterie annui.

Il futuro stabilimento sorgerà in Piemonte nell’ex polo Olivetti alle porte di Ivrea, quel che è certo è che inizierà a produrre nel 2024 creando, incluso l’indotto, circa 10.000 nuovi posti di lavoro. Fra le eccellenze italiane coinvolte vediamo la divisione architettura Pininfarina (per la realizzazione dello stabile) e la Comau di FCA (per la fornitura di apparecchiature robotizzate). L’attuale business plan vede impiegati circa 4 miliardi di euro per l’apertura dell’impianto.