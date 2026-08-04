Bando Arsial, Pd, M5S e Lista Sposetti replicano a Fratelli d’Italia: “Domanda già predisposta dal Comune”

Riceviamo da Partito Democratico Circolo “D. Emanuelli Tarquinia”, Movimento 5 Stelle e Lista Civica “Francesco Sposetti” e pubblichiamo

Non c’era certo bisogno che Fratelli d’Italia ricordasse all’amministrazione comunale di partecipare al bando promosso da Arsial. Gli uffici competenti monitorano costantemente le opportunità di finanziamento e hanno già predisposto la documentazione necessaria per la partecipazione.

Al tempo stesso, è opportuno riportare la discussione su dati oggettivi. Il bando mette a disposizione complessivamente 1,8 milioni di euro da ripartire tra i 378 comuni del Lazio, con un contributo massimo di appena 25mila euro per ciascun ente. Una cifra che, pur rappresentando un’opportunità da cogliere, è sufficiente a finanziare limitati interventi di manutenzione ordinaria, come la sistemazione di qualche buca, ma non certo a risolvere le criticità della viabilità rurale del territorio di Tarquinia.

Sorprende, inoltre, che alcuni esponenti di Fratelli d’Italia continuino a presentare come un grande sostegno al comparto agricolo misure che, nella realtà, hanno un impatto molto limitato. Ci riferiamo, ad esempio, all’anticipo dei pagamenti della Pac, che costituisce semplicemente l’erogazione anticipata di risorse già spettanti agli agricoltori e non un nuovo investimento a favore del settore.

Il vero sostegno all’agricoltura passa attraverso politiche che garantiscano redditività alle imprese agricole: prezzi equi per i prodotti, a partire dal grano, in grado di compensare l’enorme aumento dei costi di produzione, dal gasolio ai concimi, fino all’energia e alle altre materie prime. Sono questi i temi sui quali gli agricoltori chiedono risposte concrete: garantire un reddito adeguato alle imprese agricole vale molto più che rivendicare l’anticipo di risorse già spettanti.

Per questo motivo riteniamo che, anziché trasformare ogni avviso pubblico in un grande successo politico, sarebbe più utile lavorare affinché vengano destinate risorse ben più consistenti alle infrastrutture rurali e si promuovano politiche realmente efficaci per il sostegno del comparto agricolo. Dopo quasi quattro anni di governo Meloni, gli agricoltori continuano infatti a fare i conti con costi di produzione elevatissimi e con prezzi dei prodotti spesso incapaci di garantire un reddito dignitoso.

È su questi risultati che si misura l’efficacia dell’azione di governo, non sulla propaganda che accompagna l’anticipazione di risorse già dovute.