Vertenza Riecam, Sinistra Italiana chiede al Comune di convocare il tavolo con sindacati e azienda

Riceviamo dalla Federazione di Viterbo e dal Circolo di Tarquinia “Luigi Daga” di Sinistra Italiana-AVS e pubblichiamo

La vertenza RIECAM a Tarquinia continua a rappresentare una situazione di forte preoccupazione che non può essere affrontata con dichiarazioni di principio, ma richiede risposte concrete e responsabilità istituzionale.

La Federazione di Viterbo e il Circolo di Tarquinia “Luigi Daga” di Sinistra Italiana-AVS ribadiscono la propria vicinanza alle lavoratrici e ai lavoratori impegnati nel servizio di igiene urbana e sostiene le richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali FP CGIL Roma Lazio e FP CGIL Civitavecchia-Roma nord- Viterbo. Le criticità denunciate dal sindacato, dalla carenza di personale ai carichi di lavoro, dal ricorso allo straordinario alle problematiche relative alla gestione del personale e all’organizzazione del servizio, delineano un quadro che merita un confronto immediato e trasparente.

A queste denunce si aggiunge un elemento politico e istituzionale che riguarda direttamente l’Amministrazione Comunale. Il Sindaco Francesco Sposetti ha dichiarato pubblicamente che il Comune “non è rimasto indifferente” rispetto alla situazione e che avrebbe favorito un percorso di confronto tra azienda e lavoratori, riconoscendo il valore del dialogo e la necessità di tutelare i diritti dei dipendenti insieme alla qualità del servizio. Sono parole importanti, che devono però tradursi rapidamente in atti concreti. La FP CGIL ha infatti evidenziato che, a fronte della disponibilità dichiarata dell’Amministrazione, non sarebbe ancora pervenuta alcuna risposta alla richiesta formale di incontro inoltrata al Sindaco. Se così fosse, ci troveremmo davanti a una distanza evidente tra gli impegni annunciati e la loro concreta attuazione.

Un tavolo di confronto non può rimanere una dichiarazione di intenti: deve essere convocato, con tempi certi e con la partecipazione dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e dei rappresentanti dei lavoratori. Il Comune non può limitarsi a osservare una vertenza che riguarda un servizio pubblico essenziale. In qualità di soggetto affidante, l’Amministrazione ha il dovere politico e istituzionale di verificare il rispetto del capitolato d’appalto, degli obblighi contrattuali e delle condizioni nelle quali il servizio viene garantito.

Chiediamo quindi al Sindaco e alla Giunta Sposetti di convocare senza ulteriori ritardi il tavolo annunciato, di avviare un confronto serio con tutti i soggetti coinvolti e informare pubblicamente la cittadinanza sugli esiti del percorso. In campagna elettorale è stato promesso un cambiamento, ma questo si misura sulla capacità di governare gli appalti pubblici, garantire trasparenza e difendere la dignità del lavoro.

Sinistra Italiana Federazione provinciale di Viterbo insieme al Circolo di Sinistra Italiana di Tarquinia continueranno a stare al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori e a chiedere risposte concrete, controlli rigorosi e il pieno rispetto degli impegni assunti. Tarquinia merita servizi efficienti, ma soprattutto un’Amministrazione capace di esercitare fino in fondo il proprio di controllo e garanzia nell’interesse della comunità.