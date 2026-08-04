“Cammina per la tua salute”, il 7 agosto alle Saline di Tarquinia una passeggiata per il benessere

Promuovere il movimento come strumento di prevenzione, benessere e socializzazione. È questo l’obiettivo di “Cammina per la tua salute”, l’iniziativa organizzata dalla Asl di Viterbo che farà tappa a Tarquinia venerdì 7 agosto.

L’appuntamento è fissato al Borgo delle Saline, con ritrovo alle 18 e partenza della camminata alle 18.30, per un pomeriggio all’aria aperta in uno dei luoghi più suggestivi del territorio.

Una passeggiata guidata tra salute e prevenzione

L’iniziativa è promossa dalla Asl di Viterbo, dal Comune di Tarquinia e dalla Uisp Comitato Territoriale di Viterbo.

La camminata sarà guidata dai fisioterapisti della Asl insieme ai professionisti della nutrizione e ai volontari della Uisp, che accompagneranno i partecipanti lungo il percorso offrendo consigli e indicazioni utili per adottare uno stile di vita più attivo.

Al termine è prevista una merenda salutare, oltre a semplici esercizi e suggerimenti pratici dedicati al benessere quotidiano.

Presentati anche i nuovi Gruppi di cammino

L’incontro sarà inoltre l’occasione per presentare il nuovo calendario dei Gruppi di cammino della Asl di Viterbo, che prenderanno il via dal 12 settembre con appuntamenti ogni sabato nelle Case della comunità di:

Bagnoregio

Bolsena

Montefiascone

Ronciglione

Soriano nel Cimino

Tarquinia

La partecipazione all’iniziativa è gratuita e non è richiesta alcuna certificazione medica. Gli organizzatori consigliano semplicemente di indossare abbigliamento comodo e scarpe adatte alla camminata.

Per informazioni è possibile contattare la Fisioterapia della Casa della Comunità di Tarquinia al numero 0766 846296.