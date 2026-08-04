Gli eventi della settimana tra Tarquinia e Montalto di Castro | Cosa fare dal 4 al 9 agosto

Musica dal vivo, archeologia, degustazioni, passeggiate nella natura e grandi eventi dell’estate: tra mercoledì 5 e domenica 9 agosto Tarquinia e Montalto di Castro propongono un calendario ricco di appuntamenti per residenti e turisti. Dai concerti dell’Etruria Musica Festival alla rassegna La Pineta in Rock, passando per Summer HOLI, Calici Sotto le Stelle e le visite straordinarie alle tombe etrusche, ecco gli eventi in programma giorno per giorno.
📍 Martedì 4 agosto
Tarquinia
Mercatino estivo
Mercatino con espositori, artigianato e prodotti del territorio.
Lungomare di Tarquinia Lido.
📍 Mercoledì 5 agosto
Tarquinia
Mercatino estivo
Mercatino con espositori, artigianato e prodotti del territorio.
Lungomare di Tarquinia Lido.
📍 Giovedì 6 agosto
Tarquinia
La Pineta in Rock
Concerto dei Prog Rock Café con un repertorio dedicato ai grandi nomi del progressive rock internazionale.
Ore 22.30 • Stabilimento balneare La Pineta.
Musica al Bar Corsaro
Concerto dei Cavalli a Dondolo.
Ore 22.00 • Bar Corsaro.
Tra terra e mare
Conferenza di Sergio Anelli dedicata alla storia del territorio.
Ore 21.30 • Campo Cialdi, Parco Palombini.
Etruria Musica Festival (evento a pagamento)
Concerto del violinista Domenico Nordio e del pianista Orazio Sciortino.
Ore 21.30 • Chiostro San Marco.
Montalto di Castro
Il Tramonto con gli Etruschi
Presentazione del volume Destinazione d’uso dei beni archeologici con Marilena Scuotto e Vincenzo D’Ercole.
Ore 18.30 • Piazzale Tirreno, Montalto Marina.
Maratombola
Serata di giochi, musica e solidarietà organizzata dal CSR Maratonda.
Ore 21.00 • Piazza Padella.
Serata danzante estiva
Musica e ballo a cura del Centro Anziani di Montalto di Castro.
Ore 21.00 • Centro Servizi di via Tevere.
📍 Venerdì 7 agosto
Tarquinia
Cammina per la tua salute
Passeggiata gratuita promossa dalla Asl di Viterbo in collaborazione con UISP.
Ritrovo ore 18.00, partenza 18.30 • Borgo delle Saline.
Etruria Musica Festival (evento a pagamento)
Concerto del pianista Yakir Arbib.
Ore 21.30 • Chiostro San Marco.
Montalto di Castro
Voglio tornare negli Anni ’90
Tappa del Luna Park Summer Tour dedicata ai grandi successi degli anni Novanta.
Ore 22.00 • Piazzale Tirreno, Montalto Marina.
📍 Sabato 8 agosto
Tarquinia
Sotto i nostri piedi – Tombe dei Festoni e Maggi
Visita guidata straordinaria a due tombe etrusche eccezionalmente aperte al pubblico. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.
Ore 17.30 • Necropoli dei Monterozzi.
E…State con noi 2026
Campagna itinerante della Polizia di Stato dedicata alla sicurezza e all’educazione stradale.
Ore 19.00 • Piazza delle Naiadi.
Montalto di Castro
Serata astronomica alla Cuccumella
Osservazione del cielo con il Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia. Prenotazione obbligatoria.
Ore 21.00 • Parco Naturalistico e Archeologico di Vulci.
Geppo Show
Spettacolo di cabaret e comicità.
Ore 21.30 • Piazza Borgo Vecchio, Pescia Romana.
📍 Domenica 9 agosto
Tarquinia
Summer HOLI 2026
Festival di musica elettronica sulla spiaggia libera di piazza delle Naiadi.
Dalle ore 16.00 • Tarquinia Lido.
Calici Sotto le Stelle
Serata dedicata ai vini della Cantina Primaluce con degustazione, buffet e osservazione delle stelle. Prenotazione obbligatoria.
Casale Poggio Nebbia.
Montalto di Castro
Serata danzante estiva
Musica e ballo organizzati dal Centro Anziani di Pescia Romana.
Ore 18.00 • Piazza Bersaglieri.
Maremma Experience – Abba Dream Tribute Show
Concerto tributo dedicato agli ABBA.
Ore 22.00 • Piazzale Tirreno, Montalto Marina.
I protagonisti della settimana
Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo spiccano il doppio weekend dell’Etruria Musica Festival, la nuova serata di La Pineta in Rock, Summer HOLI sulla spiaggia di Tarquinia Lido e Calici Sotto le Stelle al Casale Poggio Nebbia. A questi si affiancano le visite straordinarie alle tombe etrusche, gli incontri culturali, le iniziative dedicate alla salute e gli spettacoli tra Tarquinia e Montalto di Castro, per una settimana che offre proposte adatte a pubblici e interessi diversi.