Gli eventi della settimana tra Tarquinia e Montalto di Castro | Cosa fare dal 4 al 9 agosto

Musica dal vivo, archeologia, degustazioni, passeggiate nella natura e grandi eventi dell’estate: tra mercoledì 5 e domenica 9 agosto Tarquinia e Montalto di Castro propongono un calendario ricco di appuntamenti per residenti e turisti. Dai concerti dell’Etruria Musica Festival alla rassegna La Pineta in Rock, passando per Summer HOLI, Calici Sotto le Stelle e le visite straordinarie alle tombe etrusche, ecco gli eventi in programma giorno per giorno.

📍 Martedì 4 agosto

Tarquinia

Mercatino estivo

Mercatino con espositori, artigianato e prodotti del territorio.

Lungomare di Tarquinia Lido.

📍 Mercoledì 5 agosto

Tarquinia

Mercatino estivo

Mercatino con espositori, artigianato e prodotti del territorio.

Lungomare di Tarquinia Lido.

📍 Giovedì 6 agosto

Tarquinia

La Pineta in Rock

Concerto dei Prog Rock Café con un repertorio dedicato ai grandi nomi del progressive rock internazionale.

Ore 22.30 • Stabilimento balneare La Pineta.

Musica al Bar Corsaro

Concerto dei Cavalli a Dondolo.

Ore 22.00 • Bar Corsaro.

Tra terra e mare

Conferenza di Sergio Anelli dedicata alla storia del territorio.

Ore 21.30 • Campo Cialdi, Parco Palombini.

Etruria Musica Festival (evento a pagamento)

Concerto del violinista Domenico Nordio e del pianista Orazio Sciortino.

Ore 21.30 • Chiostro San Marco.

Montalto di Castro

Il Tramonto con gli Etruschi

Presentazione del volume Destinazione d’uso dei beni archeologici con Marilena Scuotto e Vincenzo D’Ercole.

Ore 18.30 • Piazzale Tirreno, Montalto Marina.

Maratombola

Serata di giochi, musica e solidarietà organizzata dal CSR Maratonda.

Ore 21.00 • Piazza Padella.

Serata danzante estiva

Musica e ballo a cura del Centro Anziani di Montalto di Castro.

Ore 21.00 • Centro Servizi di via Tevere.

📍 Venerdì 7 agosto

Tarquinia

Cammina per la tua salute

Passeggiata gratuita promossa dalla Asl di Viterbo in collaborazione con UISP.

Ritrovo ore 18.00, partenza 18.30 • Borgo delle Saline.

Etruria Musica Festival (evento a pagamento)

Concerto del pianista Yakir Arbib.

Ore 21.30 • Chiostro San Marco.

Montalto di Castro

Voglio tornare negli Anni ’90

Tappa del Luna Park Summer Tour dedicata ai grandi successi degli anni Novanta.

Ore 22.00 • Piazzale Tirreno, Montalto Marina.

📍 Sabato 8 agosto

Tarquinia

Sotto i nostri piedi – Tombe dei Festoni e Maggi

Visita guidata straordinaria a due tombe etrusche eccezionalmente aperte al pubblico. Partecipazione gratuita con prenotazione obbligatoria.

Ore 17.30 • Necropoli dei Monterozzi.

E…State con noi 2026

Campagna itinerante della Polizia di Stato dedicata alla sicurezza e all’educazione stradale.

Ore 19.00 • Piazza delle Naiadi.

Montalto di Castro

Serata astronomica alla Cuccumella

Osservazione del cielo con il Gruppo Astrofili Galileo Galilei di Tarquinia. Prenotazione obbligatoria.

Ore 21.00 • Parco Naturalistico e Archeologico di Vulci.

Geppo Show

Spettacolo di cabaret e comicità.

Ore 21.30 • Piazza Borgo Vecchio, Pescia Romana.

📍 Domenica 9 agosto

Tarquinia

Summer HOLI 2026

Festival di musica elettronica sulla spiaggia libera di piazza delle Naiadi.

Dalle ore 16.00 • Tarquinia Lido.

Calici Sotto le Stelle

Serata dedicata ai vini della Cantina Primaluce con degustazione, buffet e osservazione delle stelle. Prenotazione obbligatoria.

Casale Poggio Nebbia.

Montalto di Castro

Serata danzante estiva

Musica e ballo organizzati dal Centro Anziani di Pescia Romana.

Ore 18.00 • Piazza Bersaglieri.

Maremma Experience – Abba Dream Tribute Show

Concerto tributo dedicato agli ABBA.

Ore 22.00 • Piazzale Tirreno, Montalto Marina.

I protagonisti della settimana

Tra gli appuntamenti di maggiore richiamo spiccano il doppio weekend dell’Etruria Musica Festival, la nuova serata di La Pineta in Rock, Summer HOLI sulla spiaggia di Tarquinia Lido e Calici Sotto le Stelle al Casale Poggio Nebbia. A questi si affiancano le visite straordinarie alle tombe etrusche, gli incontri culturali, le iniziative dedicate alla salute e gli spettacoli tra Tarquinia e Montalto di Castro, per una settimana che offre proposte adatte a pubblici e interessi diversi.