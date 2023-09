Bar Mauro: a Tarquinia il posto perfetto per la colazione perfetta

Esiste colazione…e colazione: quello da vivere fuori casa, ad esempio, è un rituale. Fatto di gusti, sfumature, chiacchiere e sorrisi.

Per la colazione perfetta, perciò, serve di poter scegliere tra tante possibilità golose, tutte buone, e vedersele servite da chi fa di questo mestiere un piacere, sapendo garantire a chi ha di fronte sempre una parola e, appunto, un sorriso.

Insomma, per una colazione perfetta, Bar Mauro è il posto perfetto: come stare a casa, per accoglienza e calore, ma con una professionalità e una competenza che si sentono in ogni morso o sorso. Ma c’è altro, tanto altro, oltre a caffè, cappuccini e una scelta enorme di paste e dolcetti.

Perchè da Mauro, tornato proprio ieri dopo qualche giorno di ferie, si trova una soluzione per il pranzo, per la merenda, o solo per fare due chiacchiere in un momento di pausa. Basta fare un salto in cima a via delle Croci, al numero 99, e guardarsi intorno per scegliere con cosa riempire il proprio momento di felice relax.

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale