Basket, il Pegaso reagisce e domina col Vigna Pia: e venerdì nuova sfida chiave in casa

“Era la partita che doveva darci delle risposte, e le risposte sono arrivate”: la soddisfazione del direttore sportivo del Basket Pegaso, Gianluigi Cialdi, racconta meglio della cronaca il 77 a 47 con cui venerdì sera la squadra tarquiniese sconfitto il Vigna Pia.

Una vittoria mai in discussione, grazie soprattutto al ritmo alto imposto dai padroni di casa, tutto difesa, pressing e contropiede. “Serviva una prestazione così, con un ritmo che ha destabilizzato gli avversari dal primo all’ultimo minuto, con tanta aggressività e imponendo il nostro gioco”, conclude Cialdi.

Una vittoria che rilancia i gialloneri

E in effetti per il Pegaso perdere non era una opzione, dopo la sconfitta al debutto in trasferta e quella, seppur di misura, arrivata la settimana scorsa a Roma, sul campo del Primavalle. Eppure a Tarquinia arrivava un’ottima squadra, sino ad allora a punteggio pieno, contro i padroni di casa fermi ai due punti guadagnati al palazzetto contro il Civitavecchia.

La vittoria è, perciò, un’iniezione di fiducia importante che dà morale e mette in pari il tabellino di inizio stagione – due vittorie casalinghe e due sconfitte esterne – riportando in linea di galleggiamento i gialloneri di mister Crocicchia.

Prossimo appuntamento: venerdì altra sfida chiave in casa

Proprio per questo, quello di venerdì prossimo, ancora tra le mura amiche del palazzetto Angelo Jacopucci di Tarquinia, diventa uno scontro chiave: alle 21 arriva in visita l’Asd Romana, due punti sopra in classifica e tre vittorie nelle prime quattro. Servirà un’altra prova maiuscola con il consueto sostegno del caldissimo pubblico di Tarquinia.

Tabellino Pegaso: Mangiola 25, Profumo 5, Galli 3, Sileoni 15, Cimò 5, Salzone 18, Pazzaglia, Fraticelli 5, Olivieri, Bencini, Massi 1, Bordi.