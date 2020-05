Blasi (M5S): “La regione sostenga i comuni costieri per la fruizione delle spiagge libere”

Riceviamo da Silvia Blasi e pubblichiamo

Alle soglie della stagione estiva, c’è necessità di fare chiarezza sulla fruizione delle spiagge libere che, quest’anno come mai prima, rappresentano una vera e propria “valvola di sfogo sociale”.

Silvia Blasi consigliere regionale del Movimento 5 stelle specifica: “le spiagge sia libere che in concessione, sono tutte uguali e vanno rese fruibili. Com’è noto l’emergenza Covid-19 ha peggiorato la situazione economica di molte famiglie e per questo sarà necessario prevedere delle modalità di utilizzo sicure ed ecosostenibili anche delle spiagge libere. In Regione si sono svolti diversi incontri tra l’Assessore alle attività produttive e i sindaci dei comuni costieri e mi auguro si arrivi presto alla definizione di modalità di fruizione comune per comune”.

Afferma inoltre la Blasi: “La Regione deve fare la sua parte garantendo il sostegno economico ai comuni per quanto attiene la sorveglianza, la pulizia e un’adeguata campagna informativa sull’utilizzo dei tratti di demanio libero da concessioni. Non è accettabile ipotizzare la chiusura delle spiagge libere se non si è in grado di garantire il loro corretto utilizzo. Se così fosse ci troveremmo davanti ad un arretramento del diritto di fruire di un bene prezioso come il demanio costiero da parte delle fasce sociali più deboli. Ciò sarebbe, a mio parere, assai grave all’interno di un contesto di drammatica crisi economica come quello attuale”.

Conclude la consigliera del Movimento 5 stelle: “è proprio per agevolare la fruizione del mare da parte delle famiglie che il M5S ha già avuto modo di chiedere che vengano messe in atto iniziative per favorire gli spostamenti verso le coste quali, ad esempio, agevolazioni tariffarie e incremento delle corse domenicali del Co.tra.L.”.

Silvia Blasi

Consigliera regionale del Movimento 5 stelle