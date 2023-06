Bolsena, i festeggiamenti per il Corpus Domini entrano nel vivo

Riceviamo e pubblichiamo

Entrano nel vivo a Bolsena i festeggiamenti per il Corpus Domini. L’8 giugno, alle 18,30, da piazza Giacomo Matteotti alla basilica di Santa Cristina sfilerà il corteo delle associazioni della città di Bolsena, cui seguirà alle 18,45 l’esposizione solenne della “sacra pietra”. Nella chiesa dedicata alla santa patrona si terranno alle 7,30 e alle 11 due messe all’altare del miracolo, mentre alle 19 la funzione dei Custodi degli infioratori e delle associazioni della città di Bolsena, con i canti del Coro polifonico “Santa Cristina”. Il 9 giugno, alle 10,30, nella basilica di Santa Cristina sarà officiata la messa dell’anziano e del malato, mentre la sera, dalle 21,30, si terrà la Notte Medievale. Il 10 giugno, alle 21,30, avrà luogo una veglia di preghiera con i giovani della Diocesi. La serata proseguirà alle 22 con l’esibizione del Gruppo sbandieratori e musici città di Bolsena, per concludersi alle 23 con la partenza della Marcia della fede da Bolsena a Orvieto. L’11 giugno, giorno della festa del Corpus Domini, le vie e le piazze del centro storico saranno abbellite dai quadri dell’infiorata, per uno degli eventi più attesi e sentiti dalla comunità bolsenese. Nella basilica di Santa Cristina si svolgeranno alle 8, 10 e 11,30 le messe. Le celebrazioni culmineranno nel pomeriggio, alle 17, con la messa presieduta dal cardinale Fortunato Frezza impreziosita dai canti del Coro polifonico “Santa Cristina” e, alle 18, quando partirà la processione con il Santissimo Sacramento e la Sacra Pietra, che percorrerà le strade e le piazze coperte dai tappeti floreali. L’infiorata a Bolsena è legata all’evento che ha reso celebre la cittadina nel mondo: il miracolo dell’eucarestia ricordato e venerato come il prodigio eucaristico per eccellenza, avvenuto nel 1263 nella basilica di Santa Cristina. Nel 1264, Papa Urbano IV, spinto da questo avvenimento, emanò da Orvieto la “Bolla Transiturus” con la quale estese a tutta la cristianità la festa del Corpus Domini. Il programma dei festeggiamenti è organizzato dal Comune di Bolsena e dalla Basilica di Santa Cristina, con la collaborazione della Pro loco Bolsena.