Bolsena: nell’antico Quartiere Castello si accende la magia del Presepe Vivente

Bolsena si prepara ad accogliere la suggestiva rappresentazione del Presepe Vivente, un’opera organizzata dall’Associazione “La Corte dei Miracoli” in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, che trasformerà i vicoli e le piazzette del Quartiere Castello nell’antica Betlemme. Le date da segnare sono il 26 dicembre 2023, l’1 e il 6 gennaio 2024, dalle 17:30.

Uno degli elementi distintivi di questo Presepe Vivente è l’interazione diretta con i visitatori, che possono non solo assistere alla rappresentazione ma anche immergersi fisicamente nelle scene, annullando la distanza tra spettatori e figuranti. Le scenografie, allestite nei vicoli e nelle cantine, creano un’atmosfera avvolgente, accentuata dall’illuminazione di 2mila candele e fiaccole lungo un percorso di 700 metri.

La magia prende vita con oltre 200 figuranti impegnati in più di 15 scene di vita popolare al tempo della nascita di Gesù. Il percorso riporta indietro le lancette dell’orologio di oltre 2000 anni, dalle legioni romane al mercato, dal luogo del censimento al lebbrosario, fino alla Natività che accoglierà lo sfarzoso corteo dei Re Magi nella festa dell’Epifania.

La rappresentazione coinvolge attivamente la Compagnia delle Lavandaie della Tuscia, che porta allegria, maestrìa teatrale e canora in dialetto, insieme a uno spettacolo di danza del ventre e alle note delle zampogne e delle ciaramelle. Gli animali della fattoria, dai conigli alle pecore, aggiungono una nota gioiosa per i più piccoli.

Le casse per l’acquisto dei biglietti (apertura alle 16:30) saranno posizionate a piazza Monaldeschi e in via Francesco Cozza. Per rimanere aggiornati sull’evento, è possibile seguire la pagina Facebook e l’account Instagram dedicati. Un’occasione unica per vivere la magia del Natale in un contesto suggestivo e ricco di tradizione. Per ulteriori dettagli e informazioni, si consiglia di visitare gli account social dedicati all’evento.